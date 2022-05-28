İŞKUR KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

İŞKUR kayıt belgesi için İŞKUR iş müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Sadece T.C vatandaşlarının yapabilidiği başvurularda reşit olan kişiler için askerliği bitirme şartı aranmaktadır. Kişi hiç eğitim almamış veya çalışmamış ise İŞKUR üzerinden mesleki eğitim alabilmektedir. İŞKUR kaydı için sadece İŞKUR'dan alınmış belgeler geçerlidir.