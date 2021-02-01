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İşkur KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur alımı ilanları ne? İşkur memur alımı şartları ve güncel İŞKUR memur alımı ilanları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat ayı iş ve işçi ilanları araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Türkiye'de istihdamı korumak ve geliştirmek adına kamu kurumları için KPSS şartlı ya da KPSS şartsız iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. İş arayanlar tarafından ilgiyle takip edilen İşkur KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur alımı ilanları ne? İşkur memur alımı şartları ve güncel İŞKUR memur alımı ilanları

İşkur KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur alımı ilanları ne? İşkur memur alımı şartları ve güncel İŞKUR memur al

İŞKUR Şubat ayı güncel iş ilanları araştırılıyor. İŞKUR internet sitesi üzerinden ülkenin her bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmek üzere işçi ve memur alımı ilanları paylaşılıyor. İşkur KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur alımı ilanları ne? İşkur memur alımı şartları ve güncel İŞKUR memur alımı ilanları

İŞKUR MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

'657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde yer alan koşulları taşımak. Türk Vatandaşı olmak, Kurum tarafından belirlenen yaş şartlarını taşımak, Kurum tarafından belirlenen ve alım yapılacak unvana göre öğrenim şartlarını taşımak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" olarak açıklandı.

ÖZEL ŞARTLAR

İşkur tarafından yayımlanan ilanlarda ayrıca adaylardan talep edilen genel başvuru şartlarının haricinde kadrolara göre özel başvuru şartlarına yer veriliyor.

Yayımlanan ilanlarda adaylardan talep edilen özel başvuru şartlarında ise;

Ehliyet belgesi, diploma, kadrolara göre özel belgeler, sertifikalar, YDS, KPSS, yaş şartı, ikamet şartları istenilebilir.

Özel şartlar kurumlar tarafından yayımlanan kadrolara göre farklılık gösteriyor ve adayların özel şartları detaylı incelemeleri gerekiyor.

İŞKUR GÜNCEL KPSS ŞARTLI VE KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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