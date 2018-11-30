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İŞKUR TYP kapsamında 70 bin işçi istihdam edecek. Mezuniyet ve sınav şartı olmadan yapılacak yeni personel alımları için noter huzurunda çekilecek kuralar neticesinde, 6 ay boyunca kamu bünyesinde bulunan çeşitli kurumlarına en az okur yazar olan adaylar arasından 70 bin yeni personel alımı yapılacak. Peki, İŞKUR Personel alımı! İŞKUR 70 bin personel alımı! İŞKUR 70 bin personel alım şartları neler?
İŞKUR 70 BİN PERSONEL ALIM ŞARTLAR NELERDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adayların İŞKUR 'a kayıtlı olması, işsiz olması, 18 yaşını geçmiş olması, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmaları gerekiyor. Ayrıca açık öğretim harici öğrenci olmamaları, görevlerine başlayacakları tarih itibarıyla da herhangi bir sosyal yardım almıyor olmaları şartı aranacak.
İŞKUR PERSONEL ALIMI ÇALIŞMA ALANLARI
Toplum Yararına Program kapsamında yapılan personel alımlarında adaylar aşağıda yazan kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalıştırılmaktadır.
Üniversiteler,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
Kaymakamlık,
İdare Mahkemeleri Başkanlığı,
Orman İşletme Müdürlüğü,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,
İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
PERSONELLERİN ÇALIŞTIRILACAĞI ALANLAR
İşçiler yukarıda yazan kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıdaki işlerde çalıştırılacak.
Çevre temizliği,
Altyapı yenilenmesi,
Park düzenlemeleri,
Ağaçlandırma,
Restorasyon,
Tarihî ve kültürel mirasın korunması
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