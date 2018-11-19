İŞKUR, 53 Bin Personel alımı gerçekleştirecek! 2018 İŞKUR Personel alımı ne zaman? İŞKUR'un bu ilanını gören vatandaşlar İŞKUR personel alımına nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor. Peki, başvurular nasıl yapılacak, başvuru detayları neler? İşte ayrıntılar...

İŞKUR PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İŞKUR 'da yayımlanan bu ilanlara başvurular İŞKUR resmi internet sayfası iş ilanları kısmından ve İŞKUR Bölge Müdürlüklerinden yapılmaktadır. İŞKUR Bölge Müdürlüklerinden başvuru için kimliğinizle birlikte en yakın İl ya da İlçe İŞKUR Müdürlüğüne müracaat edin. İnternet üzerinden başvuru için de aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden yapılacaktır.

İnternet üzerinden başvuru için linke tıklayınız

2018 BELEDİYE ALIMLARI

Belediyeler ise en az okur yazar olan adaylar arasındna kadrolu işçi alımı yapmaktadır. Kadrolu olarak yapılan alımlarda personeller, belediyeler ile belediyelere bağlı şirketlerde ve il özel idareleri bünyesinde istihdam edilecek.

Belediyelerin kadrolu personel alımı için linke tıklayınız

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