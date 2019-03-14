İŞKUR Samsun Canik İmar Geçiçi 3 işçi alımı yapacak. 2019 Başvuru şartları neler? soruları başvuru yapacak adaylar tarafından merakla araştırılıyor. İşte, geçici işçi alımına dair tüm detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR