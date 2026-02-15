İŞKUR TYP temizlik görevlisi alımı ne zaman? TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
İŞKUR aracılığıyla yapılan TYP alımları, her il için ayrı bir takvim ile yürütülüyor. Açılan ilanlar arasından, ikamet ettikleri il ve ilçeye ait kontenjanlara başvuru yapabilecekler. Peki İŞKUR TYP temizlik görevlisi alımı ne zaman? TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Her yıl İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) ile, il veya ilçe bazında personel alımları gerçekleşiyor. Okulların temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinde görevlendirilmek üzere geçici süreyle çalışmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını merak ediyor. İşte, İŞKUR TYP temizlik görevlisi alım detayları
İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İŞKUR TYP kapsamında okullara yapılacak temizlik görevlisi alımları, Türkiye genelinde il bazında yürütülecek.
Bu kapsamda adayların, kendi bulundukları şehirde açılan ilanların başvuru ve kura tarihlerini, ilgili il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi duyurularından takip etmeleri gerekiyor.
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.
Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.
TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.