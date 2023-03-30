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İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından meydana gelen heyelanın dere yatağını doldurması sonucu gölet oluştu

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AA

  • Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İdilli ve Değirmencik mahalleleri arasında bulunan vadide heyelan meydana geldi.
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu

    AA'nın haberine göre vadinin batı kısmında bulunan dağdan düşen büyük kayalar ve tonlarca toprak vadiden geçen yol ve İdilli Deresi'nin önüne set oldu.
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu

    Vadinin kapanmasına ve çukur oluşmasına neden olan toprak hareketliliği, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu

    Oluşan setin arkasında ise derenin getirdiği sular ve bölgede etkili olan sağanağın etkisiyle gölet meydana geldi.
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu

    Yaklaşık 3 kilometre uzunlukta olan göletin yol kenarındaki elektrik direklerini de su altında bıraktığı görüldü.
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu

    Bölgede yaşayan İbrahim Çağrı Demir, deprem sonrası dağın bir parçasının koparak vadiye indiğini söyledi.
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu

    Heyelanın boyutlarına inanamadıklarını belirten Demir, "Yaşanan büyük depremde dağlar resmen birbirine kavuştu. Yol kapandı. Trabzon'daki Uzungöl'e benzer bir göl çıktı. Deprem nedeniyle koca koca kayalar düştü ve vadi kapandı" diye konuştu.
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu

    Mehmet Şahin ise 62 yaşında olduğunu ve hayatında böyle bir felaket görmediğini ifade etti.
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu

    Deprem anını hatırlamak istemediğini belirten Şahin, "Deprem oldu kayalar ve toprak geldi bu dereyi kapattı. Dağ koptu resmen. Allah'ın hikmeti işte sonra bu göl oluştu" diye konuştu.

     
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu
  • İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelanla doğal gölet oluştu

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