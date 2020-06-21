Türk mutfağının vazgeçilmezi kekler arasında kakaoyu sevenler için çok kabul gören ve sevilen bir kek olarak bildiğimiz Islak kek tarifini vermek istedik. Bol soslu, içinde çikolata varmış gibi hissettiren, herkesin çok beğenebileceği ıslak kek tarifi ile karşınızdayız.

Islak Kek için Gerekli Malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı tepeleme kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı sıvı yağ

Islak Kekin Sosu İçin Gerekli Malzemeler

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı toz şeker

Islak Kekimizin Yapılışı

Öncelikle sosunu hazırlayalım.

Küçük bir tencereye süt, kakao, şeker, sıvıyağ ekleyerek çırpma telimizle kısık ateşte karıştırarak pişiriyoruz.

Kaynamaya başladığında kenara alıp soğumaya bırakıyoruz.

Keki için,

Yumurta ve şekeri koyu kıvama gelinceye kadar çırpıyoruz.

Ardından sütümüzü ve sıvıyağımızı ekleyip biraz daha karıştırıyoruz.

Vanilya ile kakaoyu ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz.

Unumuzu ve kabartma tozumuzu da ilave ederek iyice özleşene kadar çırpıyoruz Kalıbımızı iyice yağlayarak kekimizin hamurunu döküp 180 derecede 30-35 dakika pişiriyoruz.

Pişen kekimizi 5 dakika dinlendirdikten sonra dilimlere ayırıp üzerine sosumuzu eşit miktarda döküyoruz.

Kekimiz sosunu güzelce çektikten sonra üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben Hindistan cevizini tercih ediyorum. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Damla çikolatayı da çok yakıştırıyorlar.

Islak Kekimizin Püf Noktası

Islak kekimizin daha iyi kabarması için, kabartma tozunu elenmiş un ile birlikte 2 damla limon suyu ekleyebilirsiniz.

Afiyet, şeker olsun.