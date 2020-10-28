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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Beklenen sağanak geldi

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Marmara, Ege ve batı Akdeniz'de etkili olması beklenen yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Hava sıcaklıkları ise yağışın etkisiyle birlikte mevsim normalleri seviyelerine düşecek

ISLANACAĞIZ! Meteoroloji'den son dakika hava durumu alarmı! Beklenen sağanak geliyor - Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Burdur çevreleri, Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri ile Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sabah saatlerinde, batı ilçeleri gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu

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