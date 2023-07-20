İşletme bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? En çok tercih edilen bölümlerden bir tanesi olan İşletme bölümünü tercih etmeyi düşünen üniversite adayları İşletme bölümü nedir ve ne iş yapar hususunda araştırma yapmaktadır. Yazımızın devamında bu soruları cevaplayacağız.

İşletme bölümü nedir diye merak eden üniversite adayları için bölümü şu şekilde özetleyebiliriz, İşletme bölümü, işletmelerin yönetimi ve işletme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesiyle ilgili konuları öğreten bir üniversite programıdır. Bu bölümde öğrenciler, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, stratejik yönetim, operasyon yönetimi gibi işletme disiplinlerini öğrenirler. Günümüzde İşletme bölümü, ülkemizin en çok tercih edilen bölümlerinden bir tanesidir. 2 yıllık ve 4 yıllık birçok program olduğundan dolayı İşletme bölümü eğitimi süresi kaç yıl da bölümü tercih etmeyi düşünenler tarafından merak edilen noktalardan bir tanesidir. İşletme bölümünün eğitim süresi hazırlık eğitimini hariç bıraktığımızda 4 yıldır.

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İşletme Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

İşletme bölümü mezunları pek çok yerde iş bulabilme imkanına sahiptir. Bu nedenle İşletme bölümü mezunu ne iş yapar sorusuna verilebilecek çok fazla cevap bulunmaktadır. Yine de İşletme bölümü mezunlarının iş olanakları konusunu şu şekilde özetleyebiliriz:

Kurumsal Şirketler: İşletme mezunları, büyük kurumsal şirketlerde yönetici pozisyonlarında veya yönetim kademesinin farklı seviyelerinde çalışabilirler. Pazarlama, finans, insan kaynakları, operasyonlar gibi departmanlarda görev alabilirler.

Girişimcilik: İşletme mezunları, kendi işlerini kurma ve yönetme konusunda bir temel eğitim aldıklarından, girişimci olarak kendi işlerini kurabilirler. Kendi işlerini kurarak girişimcilik serüvenine atılabilirler.

Danışmanlık: İşletme bölümü mezunları, işletmelere danışmanlık hizmeti vermek için kariyerlerini danışmanlık firmalarında veya bağımsız danışman olarak sürdürebilirler. Stratejik planlama, iş geliştirme, süreç iyileştirme gibi konularda danışmanlık yapabilirler.

Finans Sektörü: İşletme mezunları, bankalar, yatırım şirketleri, sigorta şirketleri gibi finans sektöründe çeşitli rollerde çalışabilirler. Finans analisti, portföy yöneticisi, risk analisti gibi pozisyonlarda görev alabilirler.

Pazarlama ve Satış: İşletme bölümü mezunları, pazarlama ve satış departmanlarında çalışabilirler. Marka yönetimi, pazar araştırması, satış temsilcisi gibi rollerde görev alabilirler.

İnsan Kaynakları: İşletme mezunları, insan kaynakları departmanlarında işe alım, eğitim, performans yönetimi gibi konularla ilgilenebilirler.

İşletme Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

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İşletme mezunları, büyük şirketlerde yönetici, pazarlama, insan kaynakları, finans, muhasebe gibi çeşitli departmanlarda çalışabilirler. Büyük şirketler, genellikle işletme mezunlarına yönetim ve strateji konularında fırsatlar sunar. Aynı zamanda İşletme mezunları nerede çalışır konusunun bir başka cevabı da İşletme mezunları, küçük ve orta ölçekli işletmelerde yönetici, operasyonel görevler, pazarlama ve satış gibi alanlarda çalışabilirler. Bu tür işletmelerde, işletme mezunları genellikle birden fazla rolü üstlenme fırsatı bulabilirler. Ayrıca İşletme mezunları, uluslararası şirketlerde küresel iş yapısı, pazarlama, uluslararası finans, uluslararası ticaret gibi alanlarda çalışabilirler.

İşletme Bölümü Dersleri Nelerdir?

İşletme bölümü dersleri, genellikle işletme yönetimi, finans, pazarlama, muhasebe, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, işletme hukuku ve organizasyonel davranış gibi konuları kapsar. İşletme bölümü öğrencileri İktisada Giriş, Genel Muhasebe, Ticaret Hukuku, İstatistik, Mikro ve Makro İktisat, Uluslararası İşletmecilik, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Hukukun Temel Kavramları gibi dersler alırlar.