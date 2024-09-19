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        Haberler Sağlık İşlevini yerine getiremeyen beyin hücreleri, obezite ve diyabete yol açabiliyor | Sağlık Haberleri

        İşlevini yerine getiremeyen beyin hücreleri, obezite ve diyabete yol açabiliyor

        Avustralya ve Kanada'dan araştırmacılar, işlevini tam olarak yerine getiremeyen beyin hücrelerinin insanları fazla tüketime teşvik ederek obezite ve tip 2 diyabet gibi hastalıklara yol açabildiğini tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:22
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        İşlevini yerine getiremeyen beyin hücreleri, obezite ve diyabete yol açabiliyor
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        Bulguları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, Avustralya'daki St Vincent's Tıbbi Araştırma Enstitüsü, Monash, Macquarie ve Melbourne üniversiteleriyle Kanada'daki Calgary Üniversitesinden bilim insanları, obez farelerin beyin hücrelerini inceledi.

        Buna göre, araştırmacılar, obezite ve tip 2 diyabet hastalarının beyin hücrelerinin "yoğun ve yapışkan özellikli hücre dışı matrikste (ECM) sıkışabildiğini" ve insülin direnci geliştirdiğini tespit etti.

        Beyin hücrelerinin "neurofibrosis" ismini verdikleri sıkışma problemi nedeniyle kan şekeri seviyesi, açlık ve vücut ağırlığını kontrol etme yetilerinin kısıtlandığını aktaran araştırmacılar, bu durumun kalpte de sorunlara yol açabildiğini belirtti.

        Araştırmacılar ayrıca ECM'yi hedef alan "neurofibrosis engelleyiciler" geliştirdiklerini ve bunların kan şekerinin kontrolde tutulamamasına neden olan insülin direnci durumunu düzeltebildiğini kaydetti.

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