Isloch Minsk - Gomel maçı rakamları

Isloch Minsk ve Gomel, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Isloch Minsk 17 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Gomel 20 puanda ve 9. sırada. Isloch Minsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gomel, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 365 kodlu maçı oynayanlar; Isloch Minsk galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Gomel galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Isloch Minsk önceki hafta Naftan Novopolotsk mücadelesinde 1-2 kazandı.

Gomel ise Dinamo Brest maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Isloch Minsk, 4 gol attı ve 7 gol yedi.

Gomel, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Gomel, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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