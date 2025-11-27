İsmail Demirci ve Hande Soral Lizbon'da: Lizbon günlüğü
İsmail Demirci, eşi Hande Soral ile birlikte Lizbon'da hem iş hem de tatil amaçlı bir geziye çıktı
İsmail Demirci, Cansu Dere ve Portekizli oyuncu Diogo Morgado'nun başrollerini paylaştığı Portekiz Aşkı filminde hayat verdiği 'Yaman' karakteriyle dikkat çekerken, Lizbon'da hem iş hem de tatil amaçlı bir geziye çıktı.
Ünlü oyuncuya, 8 yıldır evli olduğu Hande Soral eşlik etti. Soral, Lizbon günlerinden kareleri sosyal medya hesabından; "Lizbon günlüğü" notuyla paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
