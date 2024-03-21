İsmail Hacıoğlu, babaanne acısıyla sarsıldı.

Ünlü oyuncu, 84 yaşındaki babaannesi Gökçen Hacıoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

"SENİ HEP SEVECEĞİM"

İsmail Hacıoğlu, babaannesiyle aynı karede yer aldığı bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı. Hacıoğlu, üzüntüsünü; "Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyor musun? Güle güle menekşe gözlüm... Çok sevdim seni ve hep seveceğim ve geleceğim" sözleriyle ifade etti.