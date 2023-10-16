İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz

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Dünyada hiçbir takımın sürekli yukarı yönlü performansa imza atamayacağını aktaran Kartal, "Her zaman dalgalanmalar olur. İnşallah bize olmaz ama rakiplerde mutlaka olacaktır. Şampiyonluk yolunda Galatasaray dışında Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor var. Trabzonspor'a Abdullah Avcı geldi, ivme yakalayabilir. Beşiktaş ivme yakalayabilir. Adana Demirspor, çok iyi bir takım. Galatasaray'ın kadro kalitesi iyi, bizim kadromuz takım olgusunda çok iyi. Ligde daha çok şey değişebilir." değerlendirmesinde bulundu. Rekorlara takılmadığını ve maç maç düşündüğünü dile getiren İsmail Kartal, teknik ekibini özel olarak kendisinin yetiştirdiğini ve hepsine çok güvendiğini söyledi.

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"BURAYA ÇOK HAZIRLIKLI GELDİK" İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye çok hazırlıklı bir şekilde geldiklerini ifade etti. Sarı-lacivertli ekipteki ikinci döneminin ardından bir yıl çalışmadığını hatırlatan Kartal, bu süreçte teknik ekibiyle beraber kendilerini geliştirmek için uğraştıklarını anlattı. Her sene tecrübelenerek yollarına devam ettiklerinin altını çizen Kartal, şunları kaydetti: "Takıma her zaman bir şeyler katmamız lazım. Bazen 'Dzeko'ya şurada duracaksın, Fred'e burada top alacaksın.' diyoruz. Burada yapmış olduğumuz antrenmanların futbolcular tarafından geri bildirimleri pozitif olunca karşılıklı bir antrenman başarısı geliyor. Çalışmanın doğru ve karşılık bulduğu ortaya çıkıyor. Antrenmanın temposu, felsefesi ve amacı çok önemli. Sahayı süslersin ama antrenmanın içeriği ne, takımınıza ne anlatıyorsunuz, oyuncunuza ne vereceksiniz bunlar çok önemli. Öğrenmenin yaşı yok. Tamamen bilime dayalı antrenmanlar ve doğru iletişim kurmanız lazım. Futbolcular sizin ne kadar ekibinizle olaya hakim olduğunu gördükten sonra, ona inandıktan sonra size saygı duyuyor. Elimizden geldiği kadar adaletli olmaya ve herkese şans vermeye çalışıyoruz. Dengeleri korumak ve rekabeti artırmak için takım içinde oyunculara ve maçlara göre organizasyonlar yapıyoruz."