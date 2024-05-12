İsmail Kartal'dan Djiku hamlesi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 35'inci haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Kayserispor karşılaşmasında orta sahada görev aldı. Sezon başından bu yana stoper bölgesinde görev alan tecrübeli oyuncu, İsmail Yüksek ve Rade Krunic'in sakatlıkları sebebiyle Kayserispor karşısında orta sahada görev yaptı.

İLERİ UÇTA FORMA BATSHUAYI'NIN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor karşısında santrfor pozisyonunda Michy Batshuayi'ye 11'de şans verdi. Bu sezon ligin geri kalan bölümünde sadece 2 kez ilk 11'de yer alan Belçikalı forvet, 7 tanesi sonradan oyuna girdiği maçlarda olmak üzere toplam 11 gol atma başarısı gösterdi. Kartal'ın lig maçlarında tercih ettiği Edin Dzeko ise Süper Lig'de bu sezon 2'nci kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.