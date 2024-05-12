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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Djiku hamlesi! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan Djiku hamlesi!

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti. Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku'nun Kayserispor maçına savunmanın önünde başlaması dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 19:25 Güncelleme: 12.05.2024 - 19:25
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        İsmail Kartal'dan Djiku hamlesi!
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 35'inci haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

        DJIKU ORTA SAHADA GÖREV ALDI

        Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Kayserispor karşılaşmasında orta sahada görev aldı. Sezon başından bu yana stoper bölgesinde görev alan tecrübeli oyuncu, İsmail Yüksek ve Rade Krunic'in sakatlıkları sebebiyle Kayserispor karşısında orta sahada görev yaptı.

        SAKATLIĞINI ATLATAN OOSTERWOLDE 11'DE

        Fenerbahçe'nin 11 Nisan'da Olympiacos ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlanan ve menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, 1 aylık aranın ardından kadroya döndü. Sakatlığı sebebiyle son 5 resmi maçı kaçıran Hollandalı oyuncu, tedavi sürecinin beklenenden kısa sürmesinin ardından idmanlara başlamıştı. 23 yaşındaki oyuncu, Kayserispor karşılaşmasına 11'de başladı.

        İLERİ UÇTA FORMA BATSHUAYI'NIN

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor karşısında santrfor pozisyonunda Michy Batshuayi'ye 11'de şans verdi. Bu sezon ligin geri kalan bölümünde sadece 2 kez ilk 11'de yer alan Belçikalı forvet, 7 tanesi sonradan oyuna girdiği maçlarda olmak üzere toplam 11 gol atma başarısı gösterdi. Kartal'ın lig maçlarında tercih ettiği Edin Dzeko ise Süper Lig'de bu sezon 2'nci kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

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