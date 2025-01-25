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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu İsmail Kartal, Persepolis ile sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        İsmail Kartal, Persepolis ile sözleşme imzaladı

        İran ekibi Persepolis, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 16:46 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:46
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        İsmail Kartal imzayı attı!
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        İran ekibi Persepolis ile anlaşan Teknik Direktör İsmail Kartal, ekibiyle birlikte İran'a gitti.

        Havalimanı'nda Persepolis yöneticileri tarafından karşılanan İsmail Kartal daha sonra kulüp binasına geçti. Deneyimli teknik adam yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Son olarak 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, ilk kez yurt dışında bir takımda görev yapacak.

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