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Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyu'na programı sert tartışmalara sahne oldu. Gazeteci İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasındaki Kemalist tartışmasında şu ifadeler kullanıldı:

SELMAN ÖĞÜT: İran'ı düşmanlaştıran, şeytanlaştıran bu ülkede Kemalistlerdi. İkide bir 'hadi İran'a, hadi İran'a' diye Müslümanlara hakaret ediyorlardı. Müslümanlar hiçbir zaman böyle bir şeye alet olmadı.

İSMAİL SAYMAZ: Kemalistler aynı zamanda Müslümandır. Bu ülkede İslamcılar marjinal bir azınlıktır. Müslümanlar bu ülkenin yüzde 99'dur, İslamcılar bunun yüzde 10'unun altında marjinal bir kesimdir.

SELMAN ÖĞÜT: Başörtüsüyle üniversiteye sokmuyordunuz

İSMAİL SAYMAZ: Kim okmuyordu, ne münasebet! Ben o zaman lisede öğrenciydim. Namazında, niyazında bir gençtim, ezbere konuşuyorsun.

ÖĞÜT: Kemalistler bu ülkede öğrencileri başörtüsüyle üniversiteye sokmuyordu

SAYMAZ: Ne alakası var! Önce kavramlar yerine oturacak. Kemalistler ezan okunmasını sağladılar, namaz kılınmasını sağladılar. Bu ülkede Kemalistler Müslümandır. Bu ülkede Kemalistler sayesinde ezan okunuyor.

ÖĞÜT: O yüzden Türkçe okundu.

SAYMAZ: Bu ülkede yeter ki Kemalciler kazanmasın, Yunan işgali olsun diyenlere karşı savaşarak kazandılar. Bu ülke Müslüman çoğunluksa, bu ülkede ezan okunuyorsa, bu ülkede Türk bayrağı dalgalanıyorsa Kemalciler sayesinde, Atatürk sayesinde.

ÖĞÜT: Bağırarak olmaz o işler!

SAYMAZ: Bu ülkede İslamcılar marjinal bir azınlıktır. Türkiye'nin başını belaya soktular, bileceksiniz. Bu gün Kemalistler İslamcıların bozduğu Türkiye'nin başını belaya koyduğu yerde Kemalistler gelip kurtaracak. Bu çok tehlikeli bir provokasyondur. Bu ülkenin yüzde 90'ı Müslümandır.

ÖĞÜT: Provokasyon senin işindir.

SAYMAZ: Benimle senli benli konuşma!

ÖĞÜT: İstediğim gibi konuşurum, sensin provokatör!

SAYMAZ: Müslümanlara bu ülkede zulmedilmiştir, Kemalistler zulmetmiştir!

ÖĞÜT: Kızlar gelirdi, ikna odaları kurulurdu, neden bahsediylorsunuz siz

SAYMAZ: Bu ülkede ezan okunuyor, bu ülkede namaz kılınıyor. Bu arkadaş elifin e'sini bilmez, Kur'anı bilmez. Ben Kur'an okumuşum yahu! Bu arkadaş 2 rekat namaz kılmayı bilmez. Bu arkadaş baştan sona 2 rekat namaz kılamaz, ben buna namaz kıldırırım yahu! Bu Kur'an'ın k'sını bilmez. Ben bunların tümüne namaz kıldırırım.

ÖĞÜT: Sen Türkçe ezandan bahset

SAYMAZ: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrolarına hakaret etmek, kim bunlar? Bunların haddi ne? Atatürk'e, İsmet İnönü'ye hakaret edecekler!

ÖĞÜT: Hadi oradan, sen haddini bil!