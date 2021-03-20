Gerçek ismi İsmail Yurtseven olan İsmail YK Türk müzik sanatçısı, müzisyen, şarkı sözü yazarı, besteci ve aranjördür. Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük solistidir. Peki, İsmail YK kimdir? İsmail YK kaç yaşında ve nerelidir? İşte İsmail YK hakkında merak edilenler...

İSMAİL YK KİMDİR?

1978 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en küçüğü olan İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında sabah 05.00 'da Almanya, Hamm'da dünyaya gelmiştir. Kardeşlerinin tamamının müzikle ilgilenmesinden dolayı oyuncaklarla oynamak yerine, müzik enstürmanlarıyla oynamak onu daha çok mutlu ediyordu. 5 yaşında Bağlama, gitar, çalmaya başlayan İsmail YK, 7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahnelere çıkmaya başlamıştır. Okulda, sahnede her yerde istediği gibi davranır şarkılar söylerdi.

Psikopat Albümü Diğer Albümlerine oranla İsmail YK ve Hayranları için farklı bir çalışma olmuştur. Bu albümde Her ne kadar İsmail YK kendine has varolan tarzını devam ettirsede,tarz üzerinde küçük değişiklikler de yapmış ve aynı zamanda tarzını geliştirmiştir.Diğer Albümlerinde Hareketli Şarkılarla Çıkış Yapan İsmail YK bu albümde Sanane Adlı Slow bir şarkı ile Çıkış Yapmıştır. Albümüne Adını verdiği Psikopat Şarkısıyla Kendisini eleştiren, küçük gören, dışlayan ve hayranlarını hedef alan kitleyi ağır bir dil ile eleştirmiş, yerden yere vurmuştur. İsmail YK bu albümü ile 2011 yılında Türkiyenin en çok dinlediği 5 Sanatçıdan biri olmuş, aynı zamanda albüm'ün çıkış şarkısı Sanane Türkiye 2011 yılı En çok aranan şarkılar listesinde 3. sıraya kadar yükselmiştir. Bu albümle de Farklı Dallarda Çeşitli Ödüllere Layık Görülmüştür.

Uzun bir aradan sonra çalışmalarına hız veren İsmail Yk 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "Kıyamet" adlı albümünü çıkardı. Albümde 12 şarkıya yer verdi, "Haydi Bastır" albümünde yer alan "Yaralıyım" şarkısını Hatice ile tekrar yorumladı. Albümde, 12 yaşındayken yazdığı ilk şarkı "Çıkmam Seneye" şarkısına da yer verdi.Albümde Ön palana Çıkan ''Özlüyorum Ben Seni'' parçası kısa süredeen çok indirilen ve dinlenen parçalar arasına girdi. Albümde İLK klibi albüm piyasaya çıkmadan önce Ah Leylim parçasına çeken şarkıcı 2. kilibi ise sosyal medya hesabından hayranlarına sorarak onların da düşüncesini alarak ''Özlüyorum Ben Seni'' parçasına çekti. Son olarak albümün son klibini ise albüm çıkış parçaşı '' Kıyamet Kopar ''parçasına çekti.

DİSKOGRAFİ

2004 3 Mayıs 2004 Şappur Şuppur

Türkiye: 1.250.000

2006 3 Mayıs 2006 Bombabomba.com

Türkiye: 600.000

2008 8 Mayıs 2008 Bas Gaza

Türkiye: 450.000

2009 13 Kasım 2009 Haydi Bastır

Türkiye: 1.500.000

2011 9 Haziran 2011 Psikopat

Türkiye:150.000

2012 7 Aralık 2012 Metropol

Türkiye:101.000

2015 14 Şubat 2015 Kıyamet

FİLMOGFRAFİ

Selena (2006) Konuk Oyuncu

Korkusuzlar (2007) İsmail

Oyun Başladı (2009) Kanka