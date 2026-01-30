İsmail Yüksek: Oyun ve mücadeleden memnun değiliz

Halı sahanın çatısı çöktü... Futbolcuların koşarak kaçtığı anlar kamerada

Antalya'da şiddetli fırtına sebebiyle halı sahanın çatısı çöktü. Oyuncuların maç için ısındığı anlarda kopan gürültüyle başlayan panik futbolcuların koşarak sahayı terk etmesiyle bitti. Çatının çökme anı ve futbolcuların sahadan kaçışları aksiyon kamerasına yansırken, olayda şans eseri kimse yaralanmazken Finike ilçesinde meydana gelen hortum ise seralara zarar verdi. (İHA)