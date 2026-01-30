Habertürk
        İsmail Yüksek: Oyun ve mücadeleden memnun değiliz - Futbol Haberleri

        İsmail Yüksek: Oyun ve mücadeleden memnun değiliz

        Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, Avrupa Ligi'nde 1-1 berabere kaldıkları FCSB maçının ardından, "Oyun ve mücadeleden memnun değiliz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 01:32 Güncelleme: 30.01.2026 - 01:32
        "Oyun ve mücadeleden memnun değiliz"
        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Romanya ekibi FCSB'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin golünü atan İsmail Yüksek, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "OYUN VE MÜCADELEDEN MEMNUN DEĞİLİZ"

        "Play-Off'tayız ama oyun yakışmadı. Oyunumuzdan ve mücadelemizden memnun değiliz. Bugün buradaki taraftarın verdiği emeğe layık bir oyun değildi. Turnuvanın en iddialı takımlarından biriyiz, hatalarımızı telafi edeceğiz.

        Göztepe maçında ağrım olmuştu, riske etmedik. Kendimi iyi hissediyorum.

        Çok iyi iyi bir oyun ve çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmemiz lazım."

