Galatasaray'ın orta saha arayışında gündeme gelen Ismaila Coulibaly açıklamalarda bulundu.

Norveç'in Sarpsborg takımından İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United'a transfer olan oyuncu, 20203'e kadar Belçika'nın Beerschot ekibine kiralandı.

Coulibaly, transfer süreciyle ilgili, "Sarpsborg beni neredeyse Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'a satıyordu ama bu adımın biraz fazla olduğunu düşündüm. Öncelikle Beerschot'da birkaç yıl kendimi geliştireceğim. Çok hırslıyım" diye konuşarak Galatasaray'ın kapısından döndüğünü itiraf etti.