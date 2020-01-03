Gönüllü öğretmenlerin ve yardımcıların çalıştığı İSMEK'e kayıtlar başladı. Yüzlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alan İSMEK kayıt tarihleri ne zaman? İSMEK'e kayıt olmak için ne yapılması gerekiyor? İşte merak edilenler...

İSMEK nedir?

Açılımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları olan İSMEK, İstanbullulara ücretsiz kurslar veren, belediye bünyesinde bir yapıdır. Gönüllü öğretmenlerin ve yardımcıların çalıştığı İSMEK, 230 farklı dalda ücretsiz hizmet vermektedir. İstanbul’da 400 üzerinde şubesi bulunan İSMEK'te 3,5 aylık ve 10 aylık olmaz üzere 2 farklı kurs sistemi bulunmaktadır. Kayıtları MEB'le aynı orantıda olup Eylül başında başlar. Dersler ise Ekim başında bağlayıp Haziran ortasında biter. İSMEK mesleki teknik kursların yanı sıra, el sanatları ile ilgili dersler de vermektedir. İSMEK bünyesinde bir kursu tamamladığınızda resmi sertifika alırsınız. 16-70 yaş aralığına hizmet veren İSMEK bugüne kadar 2 milyona yakın kişiye hizmet vermiştir. İSMEK , 2000 yılından beri İstanbullulara hizmet vermektedir.

İSMEK kayıt tarihleri ne zaman?

İSMEK’te yeni eğitim dönemi ön kayıtları 13 Ocak’ta başlıyor. Kayıtlar, 25 Ocak’a kadar devam edecek. Eğitimlerden faydalanmak isteyenler İSMEK’in web sitesi üzerinden https://www.ismek.ist/tr/default.aspx ön kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

İSMEK'e kayıt olmak için ne yapılması gerekiyor?

İSMEK'e kayıt olmak yapılabilecek herhangi bir şey yoktur. Kayıt olmak için İSMEK'in web sitesini kullanabilirsiniz.