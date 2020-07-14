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İSO 500 büyük sanayi kuruluşu hangileri? Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu hangisi oldu?

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019' raporu açıklandı. İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu. Peki İSO 500 büyük sanayi kuruluşu hangileri? İşte cevabı...

İSO 500 büyük sanayi kuruluşu

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarım asrı deviren “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2019 yılının zirvesinde 87.9 milyar TL’lik üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı. Ford Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira ile ikinciliğini, Toyota Otomotiv 25 milyar 851 milyon lira üçüncülüğünü korudu. Oyak Renault da 24 milyar 635 milyon lira üretimden satışla dördüncü oldu. Böylece ilk dört şirket, 2019 yılında bir önceki senenin sıralamasına göre değişmedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU HANGİSİ?

Bir önceki yıl, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olmuştu. 2018 yılında Ford 31 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 23.6 milyar lira ile üçüncü sırada yer almıştı. Bu yıl ilk kez listeye giren Star Rafineri 20.831 milyar lirayla 5.sırada yer alırken, Tofaş 17.214 milyar TL ile 7. sıraya geriledi

EN BÜYÜK 100 SANAYİ KURULUŞU

20192018KuruluşlarÜretimden satışlar (Net) (TL)
11TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.87.949.306.283
22Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.37.070.563.066
33Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.25.850.659.907
44Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.24.635.365.339
5-Star Rafineri A.Ş.20.831.490.442
66Arçelik A.Ş.18.618.318.252
75TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.17.214.311.459
87İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.16.391.885.570
9---
108Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.14.146.073.159
1115Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.12.591.587.725
1210Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.10.903.560.018
1311Çolakoğlu Metalurji A.Ş.10.338.694.378
1412Mercedes-Benz Türk A.Ş.9.943.691.164
15---
169İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.9.803.127.248
1713PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.9.233.405.399
1822TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.8.677.894.242
1933EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü8.515.825.488
2017BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.8.359.211.422
2114Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.7.834.471.752
2218Aygaz A.Ş.7.096.871.977
2321Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.6.973.646.070
2420Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.6.821.596.719
2525Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.6.450.827.343
2623KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.5.947.670.908
2719Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.5.833.302.956
2824Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.5.590.822.991
2926Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.5.280.678.279
3045Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.5.240.529.005
3128Bosch San. ve Tic. A.Ş.5.235.877.230
3229Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.5.142.855.672
3337Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.5.064.201.391
3439Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.4.788.222.730
3532Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.4.735.845.003
3627Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü4.599.424.093
3742Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı4.440.145.122
38-Eti Bakır A.Ş.4.403.956.126
3947Hayat Kimya Sanayi A.Ş.4.218.086.172
4031Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.4.183.924.272
4130Kroman Çelik Sanayii A.Ş.4.011.288.457
4235Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.3.965.914.426
4365Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş.3.883.238.111
4446Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.3.828.375.148
4550Coca-Cola İçecek A.Ş.3.790.697.383
4641AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.3.722.101.899
4734Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.3.707.832.143
4853Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu3.651.639.428
4944Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.3.544.617.111
5040Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.3.426.968.235
5161BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.3.396.379.700
5270Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.3.386.939.367
5351İpragaz A.Ş.3.360.533.727
5456BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.3.355.657.610
5536İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.3.307.473.850
5648Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.3.294.932.820
5758SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş.3.241.113.611
5859Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.3.235.759.055
5938Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.3.152.360.314
6069MAN Türkiye A.Ş.3.118.994.638
6143Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.3.000.674.477
6255MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş.2.953.852.140
6360İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş.2.952.193.096
6484Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş.2.923.368.100
6562ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.2.908.037.114
6686Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.2.894.895.278
6771Soda Sanayii A.Ş.2.790.339.777
6877Sasa Polyester Sanayi A.Ş.2.758.588.277
6967Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.2.707.591.115
70122Trakya Cam Sanayii A.Ş.2.683.580.577
7154Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.2.667.090.370
7264Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.2.655.120.810
7372Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.2.636.427.236
7481Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş.2.573.533.611
7582JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.2.539.723.345
7657Modern Karton San. ve Tic. A.Ş.2.534.389.060
7785ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş.2.527.326.947
7891Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü2.513.343.408
7973Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.2.495.028.779
8052Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş.2.488.733.974
8188Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş.2.483.990.268
8280Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.2.454.739.502
8374Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.2.424.295.327
84---
85102Anadolu Cam Sanayii A.Ş.2.340.298.608
86100Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş.2.329.540.170
8792Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.2.308.164.629
8890Atlas Enerji Üretim A.Ş.2.283.175.406
8976Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.2.258.116.827
90133Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) Genel Müdürlüğü2.219.654.630
9193Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş.2.186.330.736
9249Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.2.182.370.896
93---
94115Tusaş Motor Sanayii A.Ş.2.174.890.126
9598Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.2.172.402.158
9696Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.2.146.184.392
9797Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.2.141.053.054
9887Goodyear Lastikleri T.A.Ş.2.101.064.225
9999Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.2.098.945.656
100-BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.2.077.503.219

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