İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarım asrı deviren “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2019 yılının zirvesinde 87.9 milyar TL’lik üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı. Ford Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira ile ikinciliğini, Toyota Otomotiv 25 milyar 851 milyon lira üçüncülüğünü korudu. Oyak Renault da 24 milyar 635 milyon lira üretimden satışla dördüncü oldu. Böylece ilk dört şirket, 2019 yılında bir önceki senenin sıralamasına göre değişmedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU HANGİSİ?

Bir önceki yıl, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olmuştu. 2018 yılında Ford 31 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 23.6 milyar lira ile üçüncü sırada yer almıştı. Bu yıl ilk kez listeye giren Star Rafineri 20.831 milyar lirayla 5.sırada yer alırken, Tofaş 17.214 milyar TL ile 7. sıraya geriledi

EN BÜYÜK 100 SANAYİ KURULUŞU