İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarım asrı deviren “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2019 yılının zirvesinde 87.9 milyar TL’lik üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı. Ford Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira ile ikinciliğini, Toyota Otomotiv 25 milyar 851 milyon lira üçüncülüğünü korudu. Oyak Renault da 24 milyar 635 milyon lira üretimden satışla dördüncü oldu. Böylece ilk dört şirket, 2019 yılında bir önceki senenin sıralamasına göre değişmedi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU HANGİSİ?
Bir önceki yıl, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olmuştu. 2018 yılında Ford 31 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 23.6 milyar lira ile üçüncü sırada yer almıştı. Bu yıl ilk kez listeye giren Star Rafineri 20.831 milyar lirayla 5.sırada yer alırken, Tofaş 17.214 milyar TL ile 7. sıraya geriledi
EN BÜYÜK 100 SANAYİ KURULUŞU
|2019
|2018
|Kuruluşlar
|Üretimden satışlar (Net) (TL)
|1
|1
|TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
|87.949.306.283
|2
|2
|Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
|37.070.563.066
|3
|3
|Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.
|25.850.659.907
|4
|4
|Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
|24.635.365.339
|5
|-
|Star Rafineri A.Ş.
|20.831.490.442
|6
|6
|Arçelik A.Ş.
|18.618.318.252
|7
|5
|TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
|17.214.311.459
|8
|7
|İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
|16.391.885.570
|9
|-
|-
|-
|10
|8
|Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
|14.146.073.159
|11
|15
|Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
|12.591.587.725
|12
|10
|Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
|10.903.560.018
|13
|11
|Çolakoğlu Metalurji A.Ş.
|10.338.694.378
|14
|12
|Mercedes-Benz Türk A.Ş.
|9.943.691.164
|15
|-
|-
|-
|16
|9
|İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.
|9.803.127.248
|17
|13
|PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.
|9.233.405.399
|18
|22
|TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
|8.677.894.242
|19
|33
|EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
|8.515.825.488
|20
|17
|BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
|8.359.211.422
|21
|14
|Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
|7.834.471.752
|22
|18
|Aygaz A.Ş.
|7.096.871.977
|23
|21
|Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
|6.973.646.070
|24
|20
|Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.
|6.821.596.719
|25
|25
|Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.
|6.450.827.343
|26
|23
|KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|5.947.670.908
|27
|19
|Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.
|5.833.302.956
|28
|24
|Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.
|5.590.822.991
|29
|26
|Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.
|5.280.678.279
|30
|45
|Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
|5.240.529.005
|31
|28
|Bosch San. ve Tic. A.Ş.
|5.235.877.230
|32
|29
|Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
|5.142.855.672
|33
|37
|Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|5.064.201.391
|34
|39
|Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.
|4.788.222.730
|35
|32
|Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
|4.735.845.003
|36
|27
|Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
|4.599.424.093
|37
|42
|Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
|4.440.145.122
|38
|-
|Eti Bakır A.Ş.
|4.403.956.126
|39
|47
|Hayat Kimya Sanayi A.Ş.
|4.218.086.172
|40
|31
|Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.
|4.183.924.272
|41
|30
|Kroman Çelik Sanayii A.Ş.
|4.011.288.457
|42
|35
|Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.
|3.965.914.426
|43
|65
|Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş.
|3.883.238.111
|44
|46
|Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
|3.828.375.148
|45
|50
|Coca-Cola İçecek A.Ş.
|3.790.697.383
|46
|41
|AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
|3.722.101.899
|47
|34
|Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.
|3.707.832.143
|48
|53
|Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
|3.651.639.428
|49
|44
|Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.
|3.544.617.111
|50
|40
|Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.
|3.426.968.235
|51
|61
|BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
|3.396.379.700
|52
|70
|Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.
|3.386.939.367
|53
|51
|İpragaz A.Ş.
|3.360.533.727
|54
|56
|BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.
|3.355.657.610
|55
|36
|İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
|3.307.473.850
|56
|48
|Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
|3.294.932.820
|57
|58
|SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş.
|3.241.113.611
|58
|59
|Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.
|3.235.759.055
|59
|38
|Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
|3.152.360.314
|60
|69
|MAN Türkiye A.Ş.
|3.118.994.638
|61
|43
|Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.
|3.000.674.477
|62
|55
|MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş.
|2.953.852.140
|63
|60
|İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş.
|2.952.193.096
|64
|84
|Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş.
|2.923.368.100
|65
|62
|ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
|2.908.037.114
|66
|86
|Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
|2.894.895.278
|67
|71
|Soda Sanayii A.Ş.
|2.790.339.777
|68
|77
|Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
|2.758.588.277
|69
|67
|Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
|2.707.591.115
|70
|122
|Trakya Cam Sanayii A.Ş.
|2.683.580.577
|71
|54
|Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
|2.667.090.370
|72
|64
|Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.
|2.655.120.810
|73
|72
|Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.
|2.636.427.236
|74
|81
|Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|2.573.533.611
|75
|82
|JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.
|2.539.723.345
|76
|57
|Modern Karton San. ve Tic. A.Ş.
|2.534.389.060
|77
|85
|ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş.
|2.527.326.947
|78
|91
|Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
|2.513.343.408
|79
|73
|Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.
|2.495.028.779
|80
|52
|Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş.
|2.488.733.974
|81
|88
|Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|2.483.990.268
|82
|80
|Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.
|2.454.739.502
|83
|74
|Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.
|2.424.295.327
|84
|-
|-
|-
|85
|102
|Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
|2.340.298.608
|86
|100
|Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş.
|2.329.540.170
|87
|92
|Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|2.308.164.629
|88
|90
|Atlas Enerji Üretim A.Ş.
|2.283.175.406
|89
|76
|Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|2.258.116.827
|90
|133
|Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) Genel Müdürlüğü
|2.219.654.630
|91
|93
|Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş.
|2.186.330.736
|92
|49
|Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
|2.182.370.896
|93
|-
|-
|-
|94
|115
|Tusaş Motor Sanayii A.Ş.
|2.174.890.126
|95
|98
|Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.
|2.172.402.158
|96
|96
|Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
|2.146.184.392
|97
|97
|Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
|2.141.053.054
|98
|87
|Goodyear Lastikleri T.A.Ş.
|2.101.064.225
|99
|99
|Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
|2.098.945.656
|100
|-
|BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
|2.077.503.219
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