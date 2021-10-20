Ispanağa benziyor ama zehirliyor

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10 kişi ıspanağa karışan güzel avrat otunu yedi ve zehirlendi. Vatandaş ıspanak almaya çekinir oldu. Pazarcılar 'Ispanağımıza güveniyoruz' dedi, güzel avrat otu ile ıspana arasındaki farkı anlattı.

Show Haber'den Pınar Tatlıbaş Özkökök'ün haberine göre; güzel avrat otu, ıspanağın arasında karışıyor, vatandaşların bu yabancı otu temizlemesi ve tüketmemesi gerekiyor.

Giresun Sağlık İl Müdürü Muhammet Bulut, ıspanak ile güzel avrat otunun köklerinden ayrılabileceğini söyledi. Uzmanlar vatandaşlara 'Ispanağı pembemsi kökü ile alın' uyarısında bulundu.