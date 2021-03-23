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Volkswagen Grubu markalarından Seat, İspanya'nın Barselona kentinde batarya fabrikası için kurmak için hareket geçti. 2025 yılında devreye alınacağı belirtilen fabrikada, elektrikli otomobiller için batarya üretiminin gerçekleştirileceği kaydedildi.

İspanyol üreticinin söz konusu yatırım için İspanyol hükümetinden ve Avrupa Birliği'nden finansal destek aldığı aktarıldı. Seat, batarya fabrikasında üretimin başlayacağı tarihlerde yeni bir elektrikli otomobili yollara çıkaracağını da açıkladı.

Şirketin yeni otomobilinin, şehir içi kullanımına yönelik bir tam elektrikli otomobil olacağı belirtildi.

Seat'ın önümüzdeki yıllarda İspanya'daki tesisinde yılda 500 bin adet elektrikli şehir otomobili üreteceği ve bu otomobilin Volkswagen Grubu'nun diğer markaları Skoda, Volkswagen ve Audi için de üretilebileceği aktarılıyor.