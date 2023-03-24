Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İspanya'dan Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel madde...

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin 'umudu' Arda Güler'in sarı-lacivertli kulüp ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rapmen İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. Mundo Deportvo'da yer alan habere göre; 18 yaşındaki yıldız, sözleşmesindeki özel madde nedeniyle sezon sonu Fenerbahçe'den çok ucuza ayrılabilir...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İspanya'dan Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel madde...

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
  • İspanya'dan Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel madde...

    18 yaşındaki futbolcunun her ne kadar sarı-lacivertli kulüpte mutlu olduğu bilinse de İspanyollar, genç yıldızın sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılabileceğini yazdı.
  • İspanya'dan Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel madde...

    Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Arda Güler sezon sonuna kadar toplam 1500 dakika sahada kalmazsa 5 milyon euroya serbest kalabiliyor...
  • İspanya'dan Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel madde...

    Arda'dan 'Türk Messi' olarak bahseden gazete, sarı-lacivertli futbolcunun şu ana kadar yaklaşık 600 dakika şans bulduğunu belirtip, sözleşmesindeki özel madde nedeniyle sezon sonu dev takımlara 5 milyon euro karşılığında transfer olabileceğini öne sürdü. 
  • İspanya'dan Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel madde...

    Haberde ayrıca, Arda Güler hakkında İngiliz medyasındaki Arsenal iddialarına da yer verildi. 
  • İspanya'dan Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel madde...

    Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Arsenal'in, Arda Güler için 20 milyon euro ödemekten kaçınmayacağı kaydedildi. Ancak İngiliz devinin 5 milyon euroya genç yıldızı kadrosuna katacağından emin olduğu için sezon sonunu beklediği belirtildi. 
  • İspanya'dan Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel madde...

    Arda Güler bu sezon 21 resmi maçta forma giyerken, toplam 630 dakika süre aldı. 
  • İspanya'dan Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel madde...

    18 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 2 de asist yaptı.
  • İspanya'dan Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel madde...

    Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in Fenerbahçe ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 
  • İspanya'dan Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel madde...

    EN YETENEKLİ 9 İSİM ARASINDA GÖSTERİLDİ

    Süre aldığı maçlarda sergilediği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Arda Güler, 19 yaş ve altı oyuncuların baz alındığı 'dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu' listesinde yer aldı.
  • İspanya'dan Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel madde...

    2016 yılından bu yana GOAL tarafından 19 yaş ve altındaki en iyi genç oyunculara verilen NXGN ödülü bu sezon 9 isim arasında paylaştırılırken, Arda Güler de bu futbolcular arasında yer almayı başardı. 
  • İspanya'dan Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel madde...

    GOAL, bu prestijli ödüle layık gördüğü Arda için şu ifadeleri kullandı: 
  • İspanya'dan Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel madde...

    "HAK ETTİĞİ SÜREYİ ALAMASA DA YETENEĞİNİ GÖSTERDİ"

    “Türk Messi lakaplı Arda, birkaç yıldır gündemin zirvesinde ve 2021 yazında Fenerbahçe’de A takıma yükseldiğinden beri bunun nedenini kanıtladı"
  • İspanya'dan Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel madde...

    "MESUT ÖZİL'E BENZİYOR"

    "Çok az kişide olan top sürme ve top kontrol yeteneğine sahip. Arda, Messi’nin yanı sıra Mesut Özil’e benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Özil’in bir gün ‘dünya yıldızı’ olacağını söylediği Arda, yeteneğinin hak ettiği kadar süre alamasa da maçlarda önemli roller oynadı. Ofansif orta saha oyuncusu, Arsenal, Barcelona, Bayern Münih gibi takımların takibinde”
  • İspanya'dan Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel madde...

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.