"MESUT ÖZİL'E BENZİYOR"

"Çok az kişide olan top sürme ve top kontrol yeteneğine sahip. Arda, Messi’nin yanı sıra Mesut Özil’e benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Özil’in bir gün ‘dünya yıldızı’ olacağını söylediği Arda, yeteneğinin hak ettiği kadar süre alamasa da maçlarda önemli roller oynadı. Ofansif orta saha oyuncusu, Arsenal, Barcelona, Bayern Münih gibi takımların takibinde”