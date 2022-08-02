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İspanya'da hükümet, enerji tasarrufunu hedefleyen yasa tasarısını onayladı

İspanya'da, Rus gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla gaz tüketimini yüzde 7 düşürmeyi hedefleyen yasa tasarısı onaylandı. Alınan kararla Kasım 2023'e kadar akşam 22.00'den sonra mağaza vitrinlerinin ışıkları söndürülecek.

İspanya'dan enerji tasarrufu adımı
İspanya'dan enerji tasarrufu adımı
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AA

İspanya’da hükümetin, Rusya gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla gaz tüketimini yüzde 7 düşürmeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladığı bildirildi.

İspanya Çevre Bakanı Teresa Ribera, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle soğutma sistemlerinin kontrol altında çalıştırılması ve mağaza kapılarının kapalı tutulması gerektiğini ifade etti.

Akşam 22.00’den sonra mağaza vitrinlerinin ışıklarının söndürüleceğini de belirten Ribera, alınan önlemlerin Kasım 2023’e kadar süreceğini kaydetti.

Yeni düzenlemeyle enerji tasarrufu için ülkede ofislerde ve mağazalarda soğutma sistemleri yaz aylarında 27 derecenin altına düşürülmeyecek ve kışın 19 derecenin üzerine çıkarılmayacak.

Düzenlemenin sokak lambalarını kapsamayacağı bilgisi paylaşıldı.

Ülke genelinde bir aydan fazla süredir aşırı sıcaklar devam ediyor. Hükümet, klima kullanımını azaltarak elektrik ücretlerini düşürme çağrısı yapıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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