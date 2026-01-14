Habertürk
        İspanya Kral Kupası: Albacete- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid muhtemel 11

        Albacete- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, Albacete deplasmanına konuk oluyor. Barcelona ile oynanan Süper Kupa maçının 3-2 kaybedilmesiyle görevinden istifa eden Xabi Alonso'nun yerine Alvaro Arbeloa teknik direktörlük yapacak. Futbolseverler ise Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağını araştırıyor. Peki, Albacete- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte merak edilen detaylar.

        Giriş: 14.01.2026 - 14:03 Güncelleme: 14.01.2026 - 14:03
        1

        İspanya Kral Kupası’nda Real Madrid, deplasmanda Albacete’ye konuk oluyor. Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Alvaro Arbeloa’nın, genç yıldız Arda Güler’i ilk 11’de sahaya sürüp sürmeyeceği karşılaşma öncesinde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Futbolseverler ise Albacete–Real Madrid maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki Arda Güler ilk 11’de olacak mı? İşte Albacete–Real Madrid karşılaşmasına dair canlı yayın detayları.

        2

        ALBACETE- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Albacete- Real Madrid maçı 14 Ocak Çarşamba (bu akşam) 23.00'te oynanacak.

        Estadio Carlos Belmonte'de oynanacak müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

        3

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Son oynanan Barcelona maçında Arda Güler oyuna sonradan dahil olmuş katkı sağlayamamıştı. Albacete maçında ise Arda maçın muhtemel 11 kadrosunda yer alıyor.

        4

        REAL MADRİD MUHTEMEL 11

        Lunin, Jimenez, Alaba, Asencio, Garcia, Arda, Ceballos, Bellingham, Mastantuono, Cinicius, Gonzalo

