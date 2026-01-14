Albacete- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, Albacete deplasmanına konuk oluyor. Barcelona ile oynanan Süper Kupa maçının 3-2 kaybedilmesiyle görevinden istifa eden Xabi Alonso'nun yerine Alvaro Arbeloa teknik direktörlük yapacak. Futbolseverler ise Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağını araştırıyor. Peki, Albacete- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte merak edilen detaylar.
ALBACETE- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Albacete- Real Madrid maçı 14 Ocak Çarşamba (bu akşam) 23.00'te oynanacak.
Estadio Carlos Belmonte'de oynanacak müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Son oynanan Barcelona maçında Arda Güler oyuna sonradan dahil olmuş katkı sağlayamamıştı. Albacete maçında ise Arda maçın muhtemel 11 kadrosunda yer alıyor.