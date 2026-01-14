İspanya Kral Kupası’nda Real Madrid, deplasmanda Albacete’ye konuk oluyor. Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Alvaro Arbeloa’nın, genç yıldız Arda Güler’i ilk 11’de sahaya sürüp sürmeyeceği karşılaşma öncesinde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Futbolseverler ise Albacete–Real Madrid maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki Arda Güler ilk 11’de olacak mı? İşte Albacete–Real Madrid karşılaşmasına dair canlı yayın detayları.