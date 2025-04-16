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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 31. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 31. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 31. hafta geride kaldı. Ligde 70 puanla Barcelona lider ve hemen ardında onu 66 puanla Real Madrid takip ediyor. İşte İspanya La Liga'da 31. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:30
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        İspanya La Liga'da 31. haftanın görünümü
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        İspanya La Liga'nın 31. haftasının son maçı, Atl. Madrid ve Valladolid arasında oynandı.

        Atl. Madrid, kendi sahasında Valladolid takımını ağırladı. Atl. Madrid karşılaşmayı 4-2 kazanarak puanını 63'e yükseltti. Konuk ekip Valladolid ise 16 puanda kaldı.

        Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Alaves, Real Madrid'i 1-0 yenerek toplamda 66 puana yükseldi.

        Barcelona, Leganes'i 1-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Barcelona bu mücadeleden sonra toplam puanını 70 yaparken Leganes ise 28 puanda kaldı.

        Sevilla, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Valencia 'e karşı direnç gösteremedi ve 1-0 mağlup olup, puan kaybetti. Sevilla için zor geçen bu maçın ardından Sevilla 36 puanda kaldı.

        Mallorca, bu hafta R. Sociedad'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Mallorca oldu.

        Zorlu deplasmanda Las Palmas ev sahibi rakibi Getafe'yi 3-1 mağlup etti.

        Zorlu deplasmanda Espanyol ev sahibi rakibi Celta Vigo'nu 2-0 mağlup etti.

        Osasuna, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Girona'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Osasuna puanını 38'e yükseltti.

        Zorlu deplasmanda Villarreal ev sahibi rakibi R. Betis'i 2-1 mağlup etti.

        R. Vallecano'nu konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Ath. Bilbao, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 31. Haftanın Sonuçları
        11.04.2025 22:00
        Valencia
        1
        Sevilla
        0
        İY(1-0)
        12.04.2025 15:00
        Real Sociedad
        0
        Mallorca
        2
        İY(0-1)
        12.04.2025 17:15
        Getafe
        1
        Las Palmas
        3
        İY(1-0)
        12.04.2025 19:30
        Celta Vigo
        0
        Espanyol
        2
        İY(0-1)
        12.04.2025 22:00
        Leganes
        0
        Barcelona
        1
        İY(0-0)
        13.04.2025 15:00
        Osasuna
        2
        Girona
        1
        İY(1-0)
        13.04.2025 17:15
        Deportivo Alaves
        0
        Real Madrid
        1
        İY(0-1)
        13.04.2025 19:30
        Real Betis
        1
        Villarreal
        2
        İY(1-1)
        13.04.2025 22:00
        Athletic Bilbao
        3
        Rayo Vallecano
        1
        İY(0-1)
        14.04.2025 22:00
        Atletico Madrid
        4
        Real Valladolid
        2
        İY(2-1)

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 31. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Barcelona
        		31 22 4 5 70 55
        2
        Real Madrid
        		31 20 6 5 66 33
        3
        Atletico Madrid
        		31 18 9 4 63 27
        4
        Athletic Bilbao
        		31 15 12 4 57 24
        5
        Villarreal
        		30 14 9 7 51 13
        6
        Real Betis
        		31 13 9 9 48 3
        7
        Celta Vigo
        		31 12 7 12 43 -1
        8
        Mallorca
        		31 12 7 12 43 -6
        9
        Real Sociedad
        		31 12 5 14 41 -4
        10
        Rayo Vallecano
        		31 10 10 11 40 -4
        11
        Getafe
        		31 10 9 12 39 3
        12
        Osasuna
        		31 8 14 9 38 -8
        13
        Valencia
        		31 9 10 12 37 -12
        14
        Sevilla
        		31 9 9 13 36 -8
        15
        Espanyol
        		30 9 8 13 35 -7
        16
        Girona
        		31 9 7 15 34 -10
        17
        Deportivo Alaves
        		31 7 9 15 30 -12
        18
        Las Palmas
        		31 7 8 16 29 -15
        19
        Leganes
        		31 6 10 15 28 -19
        20
        Real Valladolid
        		31 4 4 23 16 -52

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 32. Hafta Maçları
        18.04.2025 22:00
        Espanyol
        Getafe
        19.04.2025 15:00
        Rayo Vallecano
        Valencia
        19.04.2025 17:15
        Barcelona
        Celta Vigo
        19.04.2025 19:30
        Mallorca
        Leganes
        19.04.2025 22:00
        Las Palmas
        Atletico Madrid
        20.04.2025 15:00
        Real Valladolid
        Osasuna
        20.04.2025 17:15
        Villarreal
        Real Sociedad
        20.04.2025 19:30
        Sevilla
        Deportivo Alaves
        20.04.2025 22:00
        Real Madrid
        Athletic Bilbao
        21.04.2025 22:00
        Girona
        Real Betis
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