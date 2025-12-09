İspanya La Liga'da 14. haftanın görünümü

İspanya La Liga'nın 14. haftasının sona erdiği karşılaşmada, R. Vallecano ve Valencia mücadele etti.

R. Vallecano ile Valencia 'in karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

Sevilla, ev sahibi avantajını kullanamayarak rakibi R. Betis'e 2-0 yenilerek mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu. Bu mücadele sonunda Sevilla 16 puanda kaldı.

Atl. Madrid, evindeki mücadelede Oviedo'nu 2-0 skorla geçerek puanını 31'e yükseltti, konuk Oviedo ise evine puan kaybederek döndü.

Barcelona, Alaves'i konuk etti ve maçı 3-1 kazanarak toplamda 34 puanın sahibi oldu.

Real Madrid, deplasmanda çıktığı müsabakasında Girona ile Girona ile 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Real Madrid'in toplam puanı 33, Girona'nın ise 12 oldu.

Zorlu müsabakada ev sahibi Getafe, rakibi Elche'yi etkili oyunuyla 1-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 20'a yükseltti.

Zorlu mücadelede ev sahibi Mallorca, rakibi Osasuna'yı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.