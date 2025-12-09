Habertürk
        İspanya La Liga'da 14. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 14. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 14. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Barcelona, Atl. Madrid ve Real Madrid üç puanın sahibi oldu. Sevilla puan kaybederek haftayı tamamladı. İşte İspanya La Liga'da 14. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Giriş: 09.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:30
        İspanya La Liga'da 14. haftanın görünümü
        İspanya La Liga'nın 14. haftasının sona erdiği karşılaşmada, R. Vallecano ve Valencia mücadele etti.

        R. Vallecano ile Valencia 'in karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Sevilla, ev sahibi avantajını kullanamayarak rakibi R. Betis'e 2-0 yenilerek mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu. Bu mücadele sonunda Sevilla 16 puanda kaldı.

        Atl. Madrid, evindeki mücadelede Oviedo'nu 2-0 skorla geçerek puanını 31'e yükseltti, konuk Oviedo ise evine puan kaybederek döndü.

        Barcelona, Alaves'i konuk etti ve maçı 3-1 kazanarak toplamda 34 puanın sahibi oldu.

        Real Madrid, deplasmanda çıktığı müsabakasında Girona ile Girona ile 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Real Madrid'in toplam puanı 33, Girona'nın ise 12 oldu.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Getafe, rakibi Elche'yi etkili oyunuyla 1-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 20'a yükseltti.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Mallorca, rakibi Osasuna'yı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Lig'in 14. haftasında Ath. Bilbao deplasmanda Levante'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Ath. Bilbao oldu: Maç 2-0 tamamlandı.

        Villarreal, deplasmanda R. Sociedad'ı 3-2 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Lig'in 14. haftasında Espanyol deplasmanda Celta Vigo'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Espanyol oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 14. Haftanın Sonuçları
        28.11.2025 23:00
        Getafe
        1
        Elche
        0
        İY(0-0)
        29.11.2025 16:00
        Mallorca
        2
        Osasuna
        2
        İY(0-0)
        29.11.2025 18:15
        Barcelona
        3
        Deportivo Alaves
        1
        İY(2-1)
        29.11.2025 20:30
        Levante
        0
        Athletic Bilbao
        2
        İY(0-2)
        29.11.2025 23:00
        Atletico Madrid
        2
        Real Oviedo
        0
        İY(2-0)
        30.11.2025 16:00
        Real Sociedad
        2
        Villarreal
        3
        İY(0-1)
        30.11.2025 18:15
        Sevilla
        0
        Real Betis
        2
        İY(0-0)
        30.11.2025 20:30
        Celta Vigo
        0
        Espanyol
        1
        İY(0-0)
        30.11.2025 23:00
        Girona
        1
        Real Madrid
        1
        İY(1-0)
        01.12.2025 23:00
        Rayo Vallecano
        1
        Valencia
        1
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 14. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Barcelona
        		14 11 1 2 34 23
        2
        Real Madrid
        		14 10 3 1 33 16
        3
        Villarreal
        		14 10 2 2 32 16
        4
        Atletico Madrid
        		14 9 4 1 31 16
        5
        Real Betis
        		14 6 6 2 24 8
        6
        Espanyol
        		14 7 3 4 24 2
        7
        Getafe
        		14 6 2 6 20 -2
        8
        Athletic Bilbao
        		14 6 2 6 20 -3
        9
        Rayo Vallecano
        		14 4 5 5 17 -2
        10
        Real Sociedad
        		14 4 4 6 16 -2
        11
        Elche
        		14 3 7 4 16 -2
        12
        Celta Vigo
        		14 3 7 4 16 -3
        13
        Sevilla
        		14 5 1 8 16 -4
        14
        Deportivo Alaves
        		14 4 3 7 15 -3
        15
        Valencia
        		14 3 5 6 14 -9
        16
        Mallorca
        		14 3 4 7 13 -7
        17
        Osasuna
        		14 3 3 8 12 -6
        18
        Girona
        		14 2 6 6 12 -13
        19
        Levante
        		14 2 3 9 9 -10
        20
        Real Oviedo
        		14 2 3 9 9 -15

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 15. Hafta Maçları
        05.12.2025 23:00
        Real Oviedo
        Mallorca
        06.12.2025 16:00
        Villarreal
        Getafe
        06.12.2025 18:15
        Deportivo Alaves
        Real Sociedad
        06.12.2025 20:30
        Real Betis
        Barcelona
        06.12.2025 23:00
        Athletic Bilbao
        Atletico Madrid
        07.12.2025 16:00
        Elche
        Girona
        07.12.2025 18:15
        Valencia
        Sevilla
        07.12.2025 20:30
        Espanyol
        Rayo Vallecano
        07.12.2025 23:00
        Real Madrid
        Celta Vigo
        08.12.2025 23:00
        Osasuna
        Levante
