İspanya La Liga'da 9. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Alaves ile Valencia arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

Atl. Madrid, Osasuna'yı konuk etti ve maçı 1-0 kazanarak toplamda 16 puanın sahibi oldu.

9. haftada Barcelona, Girona'yı konuk etti. 90 dakika sonunda Barcelona Girona'a skor üstünlüğü sağladı. 2-1 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Barcelona oldu. Ve puanını 22'ye yükseltti.

Ev sahibi Sevilla, zorlu mücadelede rakibi Mallorca'a karşı üstünlük kuramayarak 3-1 mağlup oldu ve puan kaybetti. Sevilla kaybettiği 3 puanla 13 puanda kalırken, Mallorca puanını 8'e yükseltti.

Real Madrid, 9. haftada Getafe'yi deplasmanda 1-0 yenerek 24 puana yükseldi, Getafe ise haftayı 11 puanla kapadı.

Zorlu deplasmanda Espanyol ev sahibi rakibi Oviedo'nu 2-0 mağlup etti.

Villarreal ile R. Betis ligin 9. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Villarreal 17 puana ulaşırken, R. Betis ise 16 puana yükseldi.

9. haftada ev sahibi Elche ile rakibi Ath. Bilbao berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.