        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 9. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 9. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 9. hafta geride kaldı. Barcelona, Atl. Madrid ve Real Madrid üç puanın sahibi oldu. Sevilla puan kaybederek haftayı tamamladı. İşte İspanya La Liga'da 9. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:30
        İspanya La Liga'da 9. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
        İspanya La Liga'nın 9. haftasının son maçında Alaves ile Valencia karşı karşıya geldi.

        İspanya La Liga'nın 9. haftasında Alaves ile Valencia arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Atl. Madrid, Osasuna'yı konuk etti ve maçı 1-0 kazanarak toplamda 16 puanın sahibi oldu.

        9. haftada Barcelona, Girona'yı konuk etti. 90 dakika sonunda Barcelona Girona'a skor üstünlüğü sağladı. 2-1 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Barcelona oldu. Ve puanını 22'ye yükseltti.

        Ev sahibi Sevilla, zorlu mücadelede rakibi Mallorca'a karşı üstünlük kuramayarak 3-1 mağlup oldu ve puan kaybetti. Sevilla kaybettiği 3 puanla 13 puanda kalırken, Mallorca puanını 8'e yükseltti.

        Real Madrid, 9. haftada Getafe'yi deplasmanda 1-0 yenerek 24 puana yükseldi, Getafe ise haftayı 11 puanla kapadı.

        Zorlu deplasmanda Espanyol ev sahibi rakibi Oviedo'nu 2-0 mağlup etti.

        Villarreal ile R. Betis ligin 9. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Villarreal 17 puana ulaşırken, R. Betis ise 16 puana yükseldi.

        9. haftada ev sahibi Elche ile rakibi Ath. Bilbao berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Celta Vigo, evindeki mücadelede rakibi R. Sociedad ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        R. Vallecano, 9. haftada oynanan mücadelede Levante'yi 3-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden R. Vallecano böylece 11 puana yükseldi. R. Vallecano'nu ağırlayan Levante ise 8 puanda kaldı.

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 9. Haftanın Sonuçları
        17.10.2025 22:00
        Real Oviedo
        0
        Espanyol
        2
        İY(0-0)
        18.10.2025 15:00
        Sevilla
        1
        Mallorca
        3
        İY(1-0)
        18.10.2025 17:15
        Barcelona
        2
        Girona
        1
        İY(1-1)
        18.10.2025 19:30
        Villarreal
        2
        Real Betis
        2
        İY(1-0)
        18.10.2025 22:00
        Atletico Madrid
        1
        Osasuna
        0
        İY(0-0)
        19.10.2025 15:00
        Elche
        0
        Athletic Bilbao
        0
        İY(0-0)
        19.10.2025 17:15
        Celta Vigo
        1
        Real Sociedad
        1
        İY(1-0)
        19.10.2025 19:30
        Levante
        0
        Rayo Vallecano
        3
        İY(0-2)
        19.10.2025 22:00
        Getafe
        0
        Real Madrid
        1
        İY(0-0)
        20.10.2025 22:00
        Deportivo Alaves
        0
        Valencia
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 9. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Real Madrid
        		9 8 0 1 24 11
        2
        Barcelona
        		9 7 1 1 22 14
        3
        Villarreal
        		9 5 2 2 17 6
        4
        Atletico Madrid
        		9 4 4 1 16 6
        5
        Real Betis
        		9 4 4 1 16 5
        6
        Espanyol
        		9 4 3 2 15 2
        7
        Elche
        		9 3 5 1 14 2
        8
        Athletic Bilbao
        		9 4 2 3 14 0
        9
        Sevilla
        		9 4 1 4 13 2
        10
        Deportivo Alaves
        		9 3 3 3 12 1
        11
        Rayo Vallecano
        		9 3 2 4 11 1
        12
        Getafe
        		9 3 2 4 11 -3
        13
        Osasuna
        		9 3 1 5 10 -2
        14
        Valencia
        		9 2 3 4 9 -4
        15
        Levante
        		9 2 2 5 8 -4
        16
        Mallorca
        		9 2 2 5 8 -4
        17
        Celta Vigo
        		9 0 7 2 7 -3
        18
        Real Sociedad
        		9 1 3 5 6 -5
        19
        Real Oviedo
        		9 2 0 7 6 -12
        20
        Girona
        		9 1 3 5 6 -13

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 10. Hafta Maçları
        24.10.2025 22:00
        Real Sociedad
        Sevilla
        25.10.2025 15:00
        Girona
        Real Oviedo
        25.10.2025 17:15
        Espanyol
        Elche
        25.10.2025 19:30
        Athletic Bilbao
        Getafe
        25.10.2025 22:00
        Valencia
        Villarreal
        26.10.2025 16:00
        Mallorca
        Levante
        26.10.2025 18:15
        Real Madrid
        Barcelona
        26.10.2025 20:30
        Osasuna
        Celta Vigo
        26.10.2025 23:00
        Rayo Vallecano
        Deportivo Alaves
        27.10.2025 23:00
        Real Betis
        Atletico Madrid
