İspanya Milli Takımı'na Rodri şoku
İspanya Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Rodri, sakatlığı nedeniyle Gürcistan ve Bulgaristan ile yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek.
Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, sakatlığı nedeniyle İspanya Milli Futbol Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.
İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Manchester City'nin Brentford ile oynadığı mücadelede sakatlanan Rodri, milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye'nin de bulunduğu E Grubu'nda "2'de 2" yapan ve zirvede yer alan İspanya, 11 Ekim'de Gürcistan, 14 Ekim'de ise Bulgaristan'ı ağırlayacak.