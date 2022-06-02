İspanya Portekiz maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Cristiano Ronaldo ve Morata gibi iki dünyaca ünlü yıldızı karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleye ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

İSPANYA PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Portekiz maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.

İSPANYA PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 2.Grup ilk maçına sahne olacak İspanya Portekiz mücadelesi S-Sport 2'den canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.