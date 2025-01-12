Real Madrid ve Barcelona, La Liga'nın iki dev takımı olarak bir kez daha kozlarını paylaşacak. Real Madrid, Mbappe ve Arda Güler'in katkısıyla Mallorca'yı 3-0 yenerek finale yükselirken, Barcelona ise genç yıldız Lamine Yamal ve Lewandowski'nin golleriyle Athletic Bilbao engelini 2-0'la geçti. Şampiyonun belli olacağı bu kritik mücadelede, Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu. Tarihi rekabetin bir halkası daha, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak. İşte ayrıntılar...