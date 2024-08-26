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        Haberler Dünya İspanyol jandarması, kaçak göçmen taşıyan tekneyi "üzerinden geçerek" durdurdu | Dış Haberler

        İspanyol jandarması, kaçak göçmen taşıyan tekneyi "üzerinden geçerek" durdurdu

        İspanya jandarmasına bağlı bir bot, Melilla açıklarında içinde 4 düzensiz göçmenin bulunduğu tekneyi üzerinden geçerek durdurdu. "AMDH Nador" adlı sivil toplum kuruluşu, jandarmanın bir kişinin ölümüne neden olmuş olabileceğini savunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 23:25 Güncelleme: 26.08.2024 - 23:31
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        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
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        İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentinin açıklarında düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin, İspanya jandarmasına bağlı bir bot tarafından üzerinden geçilerek durdurulduğu ortaya çıktı.

        Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, 25 Ağustos'ta Melilla'nın Horcas Coloradas plajı açıklarında, içinde 4 düzensiz göçmenin bulunduğu tekneyi durdurmaya çalışan İspanyol jandarmasına ait bot, uyarıları dikkate almayan tekneyi üzerinden geçerek durdurdu.

        "AMDH Nador" adlı sivil toplum kuruluşu, söz konusu olayda İspanyol jandarmasının düzensiz göçmen taşıyan teknenin üzerinden geçerken bir kişinin ölümüne neden olmuş olabileceğini savundu.

        Melilla'daki Hassani de Nador hastanesinde bu sabah Faslı bir göçmenin cesedinin morgdan alındığını açıklayan AMDH Nador, jandarmanın denizdeki müdahalesiyle ilgili soruşturma açılmasını istedi.

        İspanya jandarması ve Melilla özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamada ise olayda yaralanan olmadığı ve suya düşen düzensiz göçmenlerin hemen çıkarılarak jandarma botuna alındığını ifade edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #göçmen
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