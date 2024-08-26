İspanyol jandarması, kaçak göçmen taşıyan tekneyi "üzerinden geçerek" durdurdu

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentinin açıklarında düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin, İspanya jandarmasına bağlı bir bot tarafından üzerinden geçilerek durdurulduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, 25 Ağustos'ta Melilla'nın Horcas Coloradas plajı açıklarında, içinde 4 düzensiz göçmenin bulunduğu tekneyi durdurmaya çalışan İspanyol jandarmasına ait bot, uyarıları dikkate almayan tekneyi üzerinden geçerek durdurdu.

"AMDH Nador" adlı sivil toplum kuruluşu, söz konusu olayda İspanyol jandarmasının düzensiz göçmen taşıyan teknenin üzerinden geçerken bir kişinin ölümüne neden olmuş olabileceğini savundu.

Melilla'daki Hassani de Nador hastanesinde bu sabah Faslı bir göçmenin cesedinin morgdan alındığını açıklayan AMDH Nador, jandarmanın denizdeki müdahalesiyle ilgili soruşturma açılmasını istedi.

İspanya jandarması ve Melilla özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamada ise olayda yaralanan olmadığı ve suya düşen düzensiz göçmenlerin hemen çıkarılarak jandarma botuna alındığını ifade edildi.

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