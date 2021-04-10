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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilİspanyol marka Türkiye'ye geldi
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Cupra Türkiye'ye 5 noktadan giriş yaptı

Seat bünyesinde faaliyet gösteren Formentor markası Türkiye'ye giriş yaptı. İlk olarak Formentor modelini satışa sunan İspanyol marka, otomobilin 1.5 TSI 150 HP DSG, 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive ve 1.4 eHybrid (PHEV) versiyonlarını Türk tüketicisinin beğenisine sundu. Yapılan açıklamaya göre, Cupra İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da toplam 5 satış noktasında satışa sunuluyor

İspanyol marka Türkiye'ye geldi
HABERTURK.COM

İspanyol otomobil üreticisi Seat'ın, sportif ve performans modellerini oluşturan Cupra markası Türkiye'ye giriş yaptı. Cupra'nın Türkiye’de satışa sunulan ilk modeli ise Formentor oldu. İsmini İspanya’nın Mayorka adasındaki Formentor burnundan alan model, sadece Cupra markasına özel olarak geliştirilen ilk model olma özelliğini de taşıyor.

Formentor, 1.5 TSI 150 HP DSG versiyonuna ek 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive ve 1.4 eHybrid (PHEV) versiyonlarıyla satışa sunuldu.

Yapılan açıklamada, Formentor'un motor gücüne göre iki kategoriye ayrıldığı aktarıldı. Buna göre, Motor gücü 245 HP ve üstünde olanlar Formentor VZ olarak adlandırılıyor. İspanyolca “Veloz” ifadesinin kısaltması olan VZ, hızlı veya çabuk anlamına geliyor.

Serinin daha düşük güce sahip seçenekleri arasında benzinli 1.5 TSI 150 HP DSG'nin yanı sıra yine DSG şanzımanlı 1.4 eHybrid (PHEV) 205 HP yer alıyor. Güç artışının göstergesi olan VZ eki, Formentor VZ 1.4 eHybrid (PHEV) 245 HP DSG ve Formentor VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive versiyonlarında yer alıyor.

ŞASİ KONTROLÜ STANDART

Formentor VZ versiyonlarında Adaptif Şasi Kontrolü (DCC) standart olarak sunuluyor. DCC sistemi, sürüş koşullarına ve sürücünün seçtiği sürüş moduna (Konfor, Spor, Kişisel, CUPRA) bağlı olarak daima her amortisörün sertliğini ayarlıyor. 4Drive çekiş sistemi ise yol koşullarını gerçek zamanlı olarak analiz ederek ideal çekişi sağlamak için gereken gücün iletilmesini sağlıyor. EDS elektronik yardım sistemi sayesinde tork, aracın tekerlekleri arasında kontrol edilebiliyor.

Formentor 4.446 mm uzunluk, 1.839 mm genişlik, 1.520 mm yükseklik ve 2.679 mm'lik dingil mesafesine sahip. Aracın bagaj hacmi ise 450 litre olarak açıklanıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da toplam 5 satış noktasında satışa sunulan Cupra, ilerleyen dönemde Formentor dışında markanın ilk şarj edilebilir modeli olan Cupra Leon ve Cupra Ateca’nın da satışına başlanacak. Verilen bilgiye göre, markanın tamamen elektrikli Born modelinin de Türkiye satışı planlanıyor.

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