İspanyol polisler tarafından raporlanan paranormal bir vaka: Vallecas Davası

Dünyada her gün birçok gizemli olay yaşanıyor. Birçoğunu dedikodudan ve iddialardan ayırmak zor ancak şimdi ele alacağımız davayı daha farklı konumlandırabiliriz çünkü yaşanan olaylara dair bir polis raporu bulunuyor. İspanyol polisinin Vallecas Dosyası dediği bu olay ayrıca polis belgesi ile kanıtlanan paranormal bir vaka. En baştan başlayalım.

Estefanía, okült dünyayla ilgilenmeye başlamıştı. Daha önce birkaç kere ruh çağırma seanslarına katılmıştı ve birkaç sınıf arkadaşıyla birlikte bir motorsiklet kazasında ölen arkadaşıyla iletişime geçmek için bir seans daha düzenledi.

Estefanía Gutiérrez Lázaro, ailesiyle Madrid'de yaşayan normal bir genç kızdı. Katolik ailenin toplamda altı çocuğu vardı.

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Seans sırasında bir öğretmenleri onları yakaladı ve ouija tahtasını alarak kırdı. Ancak arkadaşları, öğretmenleri gelmeden hemen önce tahtadan tuhaf bir dumanın çıktığını ve bu dumanın Estefanía'nın burnundan girdiğini söyledi.

Genç kız, o seanstan sonra bir daha eskisi gibi olamadı ve doktorların açıklayamadığı ilginç semptomlar göstermeye başladı. Estefanía tuhaf kasılmalara, halüsinasyon görmeye ve onu korkutan sesler duymaya başladı. Ne doktorlar ne de aile, kızın bu tuhaf durumuna bir açıklama getiremiyordu.

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