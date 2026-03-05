İspanyol sunucu Türk dostluğunu övdü: 'Keller kalmayacak' esprisiyle gündem oldu

İspanya’da bir televizyon sunucusu, Türkiye’den kendisine ve ülkesine yönelen sıcak mesajlara hem duygusal hem de mizahi bir dille karşılık verdi.

Sunucu, özellikle Beşiktaş taraftarı olduğu belirtilen “İbrahim” adlı bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımlarını örnek göstererek “Bu kesinlikle gerçek, şaka değil” ifadelerini kullandı.

"1 TANE BİLE KEL iSPANYOL KALMAYACAK"

Sunucu, “Dünyada 1 tane bile kel İspanyol kalmayacak” sözlerini alıntılayıp gür saçlı bir Andres Iniesta fotoğrafı paylaştı. Mesajına, “İspanyollar ve Türkler, biz kardeşiz; onlar sayesinde ‘Los Matamoros’tan çok ‘Los Gemeliers’e benzeyeceğiz” diyerek popüler kültür göndermeleri de ekledi.

"EN ÇOK BU SÖZLER DUYGULANDIRDI"

Kısa sürede yayılan paylaşım, iki ülke arasında sosyal medyada esprili bir dayanışma dalgası yarattı. Türk kullanıcıların sıcak dili ve mizahını öven sunucu, “En çok bu güzel sözler duygulandırdı” diyerek teşekkürlerini yineledi. Sosyal medya yorumlarında, “saç dayanışması” temalı şakalar ve iki ülke dostluğunu vurgulayan mesajlar öne çıktı.