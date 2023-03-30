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İSPARK'lara şarj istasyonu kurulacak

İSPARK'ın otoparklarına elektrikli araç şarj istasyonu kurulacak. İSPARK Genel Müdür Yardımcısı Samet Aslan, 2023 yılında elektrik altyapısı hazır olan katlı otoparklara şarj istasyonu ünitelerinin kurularak işletilmeye hazır hale getirileceğini söyledi

İSPARK'lara şarj istasyonu kurulacak
AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İSPARK otoparklarına elektrikli şarj istasyonu kurulmasına karar verildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye'de yerli elektrikli araç üretimini desteklemek ve üretilen araçların şarj ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla İSPARK otoparklarında elektrikli şarj istasyonu kurulması teklifi gündeme geldi.

İSPARK Genel Müdür Yardımcısı Samet Aslan, 2023 yılında elektrik altyapısı hazır olan katlı otoparklara şarj istasyonu ünitelerinin kurularak işletilmeye hazır hale getirileceğini söyledi.

Açık ve yol üstü otoparklarda ise kurulması planlanan şarj istasyonlarının 2023'de fizibilite çalışmalarına başlanacağını anlatan Aslan, 2024 ve 2025 yıllarında ise şarj istasyonlarının kurulumlarına devam edileceğini ve işletilmeye hazır hale geleceğini belirtti.

Aslan, 2030'da İSPARK otoparklarının toplam kapasitesinin yüzde 10'unun elektrikli araçlara hizmet vermesinin hedeflendiğini kaydetti.

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