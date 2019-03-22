Isparta Cuma namazı saati, Cuma namazını kılacak Ispartalılar tarafından araştırılıyor. İslamın en önemi şartları arasında yer alan Cuma namazı için Isparta Cuma saati Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takviminde yayınlandı. Peki Isparta Cuma namazı saat kaçta?

ISPARTA CUMA NAMAZI - 22 MART

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, Isprata'da Cuma namazı saat 13.10'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 22 Mart 2019 Cuma 05:31 06:52 13:10 16:36 19:18 20:33 23 Mart 2019 Cumartesi 05:30 06:51 13:10 16:37 19:18 20:34 24 Mart 2019 Pazar 05:28 06:49 13:09 16:37 19:19 20:35 25 Mart 2019 Pazartesi 05:27 06:48 13:09 16:37 19:20 20:36 26 Mart 2019 Salı 05:25 06:46 13:09 16:38 19:21 20:37 27 Mart 2019 Çarşamba 05:23 06:45 13:08 16:38 19:22 20:38 28 Mart 2019 Perşembe 05:21 06:43 13:08 16:38 19:23 20:39

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASI İÇİN ŞEHİRDE KILINMASI ŞART MIDIR?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.),şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.