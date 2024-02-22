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        Haberler Gündem Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Güncel haberler

        Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 22:54 Güncelleme: 22.02.2024 - 22:54
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        Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ebe S.Ç'yi gözaltına aldı.

        Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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