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Isparta'da hamile eşini öldürüp kayınvalidesini yaralayan sanığa müebbet hapis cezası verildi

Isparta'da 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ı öldüren, kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'yı ise yaralayan Ayhan Yılmaz'a müebbet hapis cezası verildi.

Isparta'da hamile eşini öldürüp kayınvalidesini yaralayan sanığa müebbet hapis cezası verildi
AA

"Tasarlayarak eşini öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "ateşli silah taşıma kanununa muhalefet" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Ayhan Yılmaz, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya katılan Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer Aydınlı, mütalaaya katıldığını ve sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Sanık Ayhan Yılmaz ise savunmasında, olaydan pişmanlık duyduğunu, kolluk kuvvetlerine kendisinin teslim olduğunu belirterek, "Gerekli olan hükümler uygulansın, diyecek bir şeyim yok. Son söz mahkemenin. Adalete güveniyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında "kadın olan eşe karşı öldürme" suçundan müebbet, kasten öldürmeye teşebbüsten 13 yıl, konut dokunulmazlığını ihlal ile ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımaktan dolayı da birer yıl hapis cezasına hükmetti.

Fotoğraf: DHA

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