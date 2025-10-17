Habertürk
        Haberler Gündem Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

        Isparta'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 01:37 Güncelleme: 17.10.2025 - 01:37
        Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
        Hamit E. idaresindeki kamyonet, Davraz Mahallesi'nde, Batuhan Uysal'ın (18) kullandığı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Batuhan Uysal kurtarılamadı.

        Motosiklette yolcu olarak bulunan İsmail K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: AA

