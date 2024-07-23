Pat pat faciası: Eylül bebekten acı haber
Isparta'nın Senirkent ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi. Kazada 1 yaşındaki Eylül Yıldız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Isparta'da Hatice A'nın (46) kullandığı tarım aracı, Büyükkabaca beldesi Karşı Mahalle'de şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1 yaşındaki Eylül Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve Merve A. (10) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bebeğin cenazesi ise otopsi için hastaneye götürüldü.