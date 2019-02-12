Isparta'nın Kuleönü Beldesi'nde belediye görevlilerinin uyuşturucu iğne ile vurduktan sonra sürükleyerek çöp kamyonuna attıkları köpeğin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, belediyenin temizlik görevlileri, 7 Şubat Perşembe günü bir evin önünde uyuşturucu iğne ile vurdukları köpeği sürükleyip çöp kamyonuna attı.

Evin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, köpeğin sahibi olduğunu iddia eden Hüseyin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu iğneyle vurulan köpeğimi, çöp kamyonun teknesinin içinde ölü olarak gördüm. Jandarmaya giderek şikayetçi oldum. Bir hayvana bu şekilde davranılmaz, iğnenin dozunu ayarlayarak hayvan barınağına götürselerdi. Öldürmeye lüzum yoktu. Şu an bir tane av köpeğimiz kaldı, üzgünüm. Belediyeden herhangi bir talepte bulunmadım, görüntüler kendi evimin güvenlik kamerası kayıtları." diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: "OLAY ÜZÜCÜ"

Kuleönü Belediye Başkanı Sezayi Çakır ise olaydan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, böyle bir şeyi tasvip etmediğini ifade etti.

Köpeğin ölmediğini uyuşturulduğunu savunan Çakır, şunları kaydetti:

"Sahipsiz bir köpek çocuklara saldırmış, okula bu konuyla ilgili şikayette bulunmuşlar. Okuldan gelen talep üzerine acil vaka olduğu için çöp kamyonu gitmiş. Köpeği uyuşturarak bayıltıp, salyası aktığından dolayı çöp arabasına koymuşlar. Yerde sürüyerek çöp arabasına atmaları doğru değil, ancak acil müdahale ettikleri için bunlar yaşandı. Kademeye götürülüp aşısı yaptırılıyor, kısırlaştırılıyor. Köpek şu anda yaşıyor, ölmedi sağlıklı bir şekilde besleniyor. Arzu ederseniz sizlere de köpeğin ölmediğini gösterebilirim."