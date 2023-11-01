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        Demirel, 99'uncu doğum gününde anıt mezarı başında anıldı

        DOKUZUNCUCumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 99'uncu doğum günü dolayısıyla Isparta'daki anıt mezarında törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:07 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:10
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        Demirel, 99'uncu doğum gününde anıt mezarı başında anıldı
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        DOKUZUNCUCumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 99'uncu doğum günü dolayısıyla Isparta'daki anıt mezarında törenle anıldı.

        Demirel Vakfı tarafından 9´uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 99'uncu doğum günü dolayısıyla Isparta Çalcatepe'deki anıt mezarda anma töreni yapıldı. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeev, DP Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Kelleci, DP Genel Sekreteri Ertan Küçükay, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Hamdi Üçpınarlar, Demirel'in özel doktoru Isparta İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Aylin Cesur, Demirel Vakfı Başkanı Nihan Atasagun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Tören, katılanların saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okumasıyla başladı. Demirel Vakfı Başkanı Atasagun, anıt mezara çelenk bıraktı. Anma törenine katılamayanların gönderdiği mesajlar okundu. Merhum Demirel'in manevi kızı olarak bilinen özel doktoru Aylin Cesur, günün anısına konuşma yaptı. Demirel'in sağlığında her 1 Kasım'da Güniz Sokak'taki evinde arkadaşlarıyla bir araya geldiğini anlatan Cesur, "Orada kutlama yapılmazdı. Ülkeye nasıl yeni hizmet yapılabilir, tartışması yapılırdı. Demirel ismi Cumhuriyet ile özdeşleşmişti. İslamköy'de büyüdüğü evde başını eğerek girdiği kapıyı gösterir ve 'Cumhuriyet benim. İslamköy'den Çankaya'ya giden bir köylü çocuğunu cumhurbaşkanı yapan cumhuriyettir. Ondan dolayı Cumhuriyet benim' demiştir. O, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı devlet adamıydı" dedi.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise Demirel'in gerçek bir Cumhuriyet ve Atatürk çocuğu olduğunu ve onunla gurur duyduklarını söyledi. Hamdi Üçpınarlar ise Demirel ile siyasi arkadaşlığının 1968 yılında başladığını anlattı. Demirel'in cumhurbaşkanlığı döneminin sona ermesi, kendisinin de aktif siyaseti bırakmasıyla siyasi arkadaşlığın, yerini dostluğa bıraktığını anlatan Üçpınarlar, şunları söyledi:

        "1973 senesi seçimlerinde Adalet Partisi, ikinci parti olarak çıkmıştı. Temsilciler meclisinde il başkanları ve milletvekilleri rahmetli Demirel'e, 'Efendim, şapkanızı niye alıp gittiniz? Niye şapkayı alıp kaçtınız?' diye sordu. Demirel, kendine has üslubu ile 'Ne yani şapkayı bırakıp da mı gideceğim' diye cevap verdi. Bu sözün derin anlamını bilmeyenler, anlamaz. Demirel, 'Arkadaşlar devlet baştır. Hükümetler şapkadır. Şapkayı değiştirirsiniz ama başı değiştiremezsiniz. İşte ben onun için o şapkayı aldım' dedi. Buradaki hassasiyeti herkes idrak edemez. Bunu bütün devlet adamları ilke edinmelidir."

        Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu. Anma töreni kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından panel yapıldı.  

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