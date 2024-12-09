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        Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 6 şehit (3)

        GÖRGÜTANIĞI KAZAYI ANLATTIIsparta'da, 6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının yaşandığı bölgedeki akaryakıt istasyonunda çalışan Mustafa Yılmaz, yaşananları anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:50
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        Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 6 şehit (3)
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        GÖRGÜTANIĞI KAZAYI ANLATTI

        Isparta’da, 6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının yaşandığı bölgedeki akaryakıt istasyonunda çalışan Mustafa Yılmaz, yaşananları anlattı. Kazayı anbean yaşadıklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

        “Bugün saat 11.00 civarında bir araç gelmişti, araca yakıt vermek için çıkmıştım. Gürültülü bir ses geldi. Çarpışma sesi gibi. Sırtımı döndüğümde helikopterin pervanesi düşüyordu. Kanadı kopmuştu. Hepsi yere düştü bir anda alev topuna döndü. Burası eğitim okulu zaten sürekli uçuyor. Biz normal bir uçuş sanmıştık ama sesten sonra bir gürültü koptu. Personeller geldi düşer düşmez, alev aldı helikopter. Biz direkt ekipleri aradık. 3 ya da 4 dakika sonra hemen geldiler. Biz diğer helikopteri görmedik ama yanan helikoptere anında müdahale ettiler."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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