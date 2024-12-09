Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 6 şehit (3)

GÖRGÜTANIĞI KAZAYI ANLATTI

Isparta’da, 6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının yaşandığı bölgedeki akaryakıt istasyonunda çalışan Mustafa Yılmaz, yaşananları anlattı. Kazayı anbean yaşadıklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

“Bugün saat 11.00 civarında bir araç gelmişti, araca yakıt vermek için çıkmıştım. Gürültülü bir ses geldi. Çarpışma sesi gibi. Sırtımı döndüğümde helikopterin pervanesi düşüyordu. Kanadı kopmuştu. Hepsi yere düştü bir anda alev topuna döndü. Burası eğitim okulu zaten sürekli uçuyor. Biz normal bir uçuş sanmıştık ama sesten sonra bir gürültü koptu. Personeller geldi düşer düşmez, alev aldı helikopter. Biz direkt ekipleri aradık. 3 ya da 4 dakika sonra hemen geldiler. Biz diğer helikopteri görmedik ama yanan helikoptere anında müdahale ettiler."