'Eğirdir Gölü'ndeki su bitkilerini ortadan kaldırmak, ormandaki ağaçları yok etmekle eş değer'

TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nde kurumanın, kirliliğin nedeni olarak su bitkilerinin aşırı çoğalmasını göstermek ve bu bitkilerin ortadan kaldırılmasının, milyonlarca yıllık oluşuma sahip doğal gölün en önemli mekanizması olan can damarını yok edeceğini söyledi. Dr. Kesici, “Su bitkilerinin ne olduğu ve aşırı üremesinin nedenlerini bilmeden ortamdan uzaklaştırmak, bir nevi ormanlardaki ağaçları yok etmekle eş değer" dedi.

TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, su bitkisi ve öneminin ne olduğunun bilinmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Su bitkileri, sığ kıyı bölgelerinde, sulak alanlarda, nehirlerde ve göllerde yaşayan bitkilerdir. Suların ormanlarıdır. Su bitkileri, su ekosistemlerinin vazgeçilmez bir parçasını oluşturmakta ve birçok alanda insan hayatına katkıda bulunmaktadır. Bu bitkilerinin korunması, su ekosistemlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için oldukça önemlidir. Su bitkileri, biyolojik çeşitliliği artırmakta, su kalitesini iyileştirmekte ve ekosistem dengesini korumaktadır. Bu nedenle, su bitkilerinin araştırılması ve korunması, sürdürülebilir çevre yönetimi açısından büyük öneme sahiptir. Su bitkisi topluluğu, balıklar ve kuş türleri için kritik bir yaşam alanı ve fidanlık, tüm organizmalar için bir oksijen kaynağıdır" diye konuştu.

'İYİ HESAPLANMALI' UYARISI

Eğirdir Gölü'nde iyileştirme çalışmalarının, göl bilimi ilkeleri paralelinde yürütülmesi gerektiğini belirten Dr. Kesici, “Kontrol altına alınması mümkün olmayan bu tip doğal göllerde verilecek kararlar için yapılacak uygulamanın tüm yönleri önceden iyi düşünülmeli, sonucu iyi hesaplanmalı. Bilim dışı yapılan işten dolayı duyulacak pişmanlık, işi düzeltmeye, tahribatın olumsuz gelişmesinin geri dönüşümü adeta imkansızlaşır. Beyanatlarında 'otçul bitkiler gölden temizlenmekte' diye açıklama yapan yetkililer; otçul demek bitkilerle beslenen hayvan, balık, böcek ve hatta yırtıcı bitkilere verilen isimdir" diye konuştu.

‘ALGLERİN TIRMIKLA TEMİZLENMESİ İLKELLİK VE BİLİM DIŞILIKTIR’