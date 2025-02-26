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        Asker eğlencesinde tüfekle ateş açıldı: 6 yaralı

        ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde asker eğlencesi sırasında tüfekle ateş açılması sonucu 1'i asker adayı 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:12 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:12
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        Asker eğlencesinde tüfekle ateş açıldı: 6 yaralı
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        ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde asker eğlencesi sırasında tüfekle ateş açılması sonucu 1'i asker adayı 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Göktaş köyünde meydana geldi. Asker adayları için düzenlenen eğlence sırasında, B.A. henüz belirlenemeyen nedenle tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar A.Ö., A.T., M.Ö., G.D., M.Ö. ve K.G.'nin bacak ve ayak bölgelerine isabet etti. 1'i asker adayı, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne, buradan da Isparta'daki hastanelere sevk edildi. Olay sonrası kaçan B.A. ise Eğirdir polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. B.A.'nın polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralıların ise tedavileri sürdüğü belirtildi.

        Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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