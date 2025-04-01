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        Dolandırıcıya inanıp, 70 bin lirasını kaptırdı; aylar sonra parası bulundu

        ISPARTA'daemekli Malik Şereflişan (73), kendisini arayan telefon dolandırıcısına inanıp, 70 bin lirasını kaptırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 01.04.2025 - 09:48
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        Dolandırıcıya inanıp, 70 bin lirasını kaptırdı; aylar sonra parası bulundu
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        ISPARTA'daemekli Malik Şereflişan (73), kendisini arayan telefon dolandırıcısına inanıp, 70 bin lirasını kaptırdı. Yaklaşık 3 ay süren takip sonucu dolandırıcıyı yakalayan polis, Şereflişan'ın parasını da ele geçirdi. Parası iade edilen Şereflişan, "Polis kardeşlerimiz, adamları aramış bulmuş. İzmir'e kadar gitmişler ve orada ele geçirmişler" dedi.

        Isparta'da yaşayan emekli Malik Şereflişan'ı geçen yıl 18 Aralık'ta arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp 'Kimlik bilgilerin başkasının eline geçti. Senin hesabından para çekiyor' dedi. Bu kişiye inanan Malik Şereflişan, bankacılık uygulaması üzerinden kendisine söylenen işlemleri yaptı ardından hesabından 70 bin lira çekildi. Dolandırıldığını anlayan Malik Şereflişan, polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin yaptıkları takip sonucu İzmir'de yakalanan şüpheli, tutuklandı. Malik Şereflişan'ın dolandırıcıya kaptırdığı 70 bin lira da ele geçirildi. Malik Şereflişan'ın parası polis tarafından hesabına iade edildi.

        'SENİ DOLANDIRIYORLAR, HEMEN TELEFONU KAPAT'

        Malik Şereflişan, "O gün uzanmış yatıyordum. Bir telefon geldi. Normalde 850'li hatlar geldiğinde açmıyoruz. Numara '0505' ile başlayınca cevap verme zarureti hissettim. Bazen telefonlarımız siliniyor, isim çıkmıyor. Bunlardan biridir diye düşündük. Telefonu açtığımda 'Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü'nden arıyorum. Polis memuruyum, sizin kimlik bilgilerinizi alan bir zatı yakaladık. Bu zat senin hesabından para çekiyor. Bu parayı iade etmek için internet üzerinden bir işlem yapmamız gerekiyor' dedi. 'Nasıl olur?' deyince, 'Bu işler profesyonelce yapılıyor, sizi yönlendireceğim' dedi. Bana telefonumdan bankacılık uygulamalarına giriş yapmamı söyledi. Şifrelerimi girdim. 3-5 defa aynı şekilde yönlendirdi. Ben de dediklerini yaptım. Hesabımdan 70 bin lira çekildi. Bu esnada telefonumun şarjı azalmıştı. Bazen kapanıyor, tekrar açıyordum. İşlemler devam ederken, eşim 'Malik Bey seni dolandırıyorlar, hemen telefonu kapat' diye uyardı. Telefonumun şarjı bittiği için irtibatı kopardık. 3-5 defa telefon açılıp, kapandığı için istemeden de olsa görüşme kesildi. Böylece paçayı 70 bin lirayla kurtarmış olduk. Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şubesi'ne başvurdum. Arkadaşların araştırmaları sonucunda 21 Mart tarihinde bana telefonla döndüler. 'Malik Amca senin parayı kurtardık, hesabına yatırdık, gönlün rahat olsun' dediler. Bankadan dekont alarak emniyete gittik. Oradaki arkadaşlar bizim hakkımızda yeniden bir tutanak tuttu, bu işi de böyle sonlandırdık" diye konuştu.

        'İYİ NİYETTEN JETON DÜŞMEDİ'

        Bu işin bu boyuta varacağını bilmediklerini anlatan Şereflişan, "Dolandırıldığımı anlayınca çok üzüldüm. Bu tuzağa düştük, nasıl düştüğümüzün farkına varamadık. Öyle profesyonel çalışıyorlar ki bir de çok acele etmemi istiyorlar. İnternet kullanmasını bilmiyorum. O kişi beni yönlendirirken bu süreçte seri olmamı tavsiye etti. Oradan bile iyi niyetten jeton düşmedi. Alın terimizle bu parayı kazanırken, ne sıkıntılar çekiyoruz. 70 bin liramızı alıp götürüyorsun. Bu gibi insanlar devlete bile hainlik yapar. Benim gibi nicelerini dolandırmışlardır. Polis kardeşlerimiz, adamları aramış bulmuş. İzmir'e kadar gitmişler ve orada ele geçirmişler" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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